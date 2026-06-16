Le due deluse dalla prima giornata del Gruppo D si ritrovano nella notte tra venerdì e sabato al Levi’s Stadium di Santa Clara per un match già da dentro o fuori. In particolare la Turchia di Montella deve riscattare la sconfitta con l’Australia, ma anche il Paraguay è stato sommerso 1-4 dagli USA padroni di casa. Pronostico Turchia-Paraguay 20 giugno 2026.
Pronostico Turchia-Paraguay 20 giugno 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Turchia-Paraguay, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.
La Turchia guidata da Vincenzo Montella deve resettare il brutto passo falso della prima giornata, in cui ha perso a sorpresa per 2-0 contro l’Australia. La squadra è apparsa sterile sotto porta e dovrà ritrovare l’estro di Kenan Yıldız e la precisione di Arda Güler per fare tre punti già determinanti.
Il Paraguay si lecca le ferite dopo il pesantissimo ko per 4-1 incassato contro gli Stati Uniti padroni di casa. Nonostante il gol della bandiera firmato nel finale da Maurício Prado, l’assetto difensivo della Albirroja si è rivelato fragile di fronte alle accelerazioni verticali degli Statunitensi.
Probabili Formazioni Turchia-Paraguay
Turchia (4-2-3-1): Günok; Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Özcan, Çalhanoğlu; Kahveci, Güler, Yıldız; Yılmaz. CT: Vincenzo Montella.
Paraguay (4-4-2): Gill; Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso; Almirón, D. Gómez, Cubas, Bobadilla; Sanabria, Enciso. CT: Daniel Garnero.
Guida TV Calcio: dove vedere Turchia-Paraguay?
La partita tra Turchia e Paraguay, valida per la seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali 2026, si giocherà sabato 20 giugno 2026 alle ore 05:00 italiane (le 20:00 locali di venerdì 19 giugno) presso il Levi’s Stadium(Stadio di San Francisco Bay Area) di Santa Clara, in California. Il match verrà trasmesso in diretta tv gratuita sui canali Rai e in formato Ultra HD su Rai 4K. La diretta streaming è su RaiPlay, in abbonamento su DAZN.
Migliori quote per Turchia-Paraguay
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Turchia-Paraguay
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18/06/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.00
|3.25
|3.75
|2.00
|3.25
|4.00
|2.05
|3.40
|3.95
|2.00
|3.25
|3.75
|2.00
|3.30
|3.90
Le nostre scommesse su Turchia-Paraguay
I precedenti storici tra queste due nazionali sono estremamente rari, ma la sfida rievoca l’iconico scontro andato in scena durante i Mondiali di Corea e Giappone 2002, quando un Paraguay agguerrito bloccò sul 2-2 la Turchia (che avrebbe poi chiuso quel torneo al terzo posto).
PRONOSTICO: VITTORIA TURCHIA @2.05
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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)
QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.