Classica del calcio europeo alla 2° giornata dei Mondiali di Calcio 2026, in campo sabato a Houston, con l’Olanda che deve riscattare il beffardo pareggio all’ultimo nell’esordio contro il Giappone mentre gli scandinavi non hanno avuto problemi a travolgere 5-1 la Tunisia. Pronostico Olanda-Svezia 20 giugno 2026.

Pronostico Olanda-Svezia 20 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Olanda-Svezia, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

L’Olanda cerca riscatto dopo il beffardo pareggio per 2-2 al debutto contro il Giappone, arrivato a causa di vistose amnesie difensive nel finale che hanno parzialmente vanificato l’ottima produzione offensiva degli Orange. La squadra di Koeman mostra grande qualità palla al piede ma necessita di ritrovare solidità difensiva attorno a capitan Virgil van Dijk.

La Svezia si presenta con una rinnovata identità guidata da Graham Potter. Dopo aver strappato il biglietto per il Mondiale superando i playoff di marzo contro la Polonia, gli svedesi puntano tutto su una micidiale coppia d’attacco formata da Alexander Isak e Viktor Gyökeres. Tutto facile all’esordio con un netto 5-1 sulla Tunisia.

Probabili Formazioni Olanda-Svezia

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; Schouten, Reijnders, Koopmeiners; Simons, Depay, Gakpo. CT: Ronald Koeman

Svezia (4-4-2): Olsen; Krafth, Hien, Lindelöf, Augustinsson; Kulusevski, Cajuste, Salétros, Forsberg; Isak, Gyökeres. CT: Graham Potter.

Guida TV Calcio: dove vedere Olanda-Svezia?

La partita tra Olanda (Paesi Bassi) e Svezia, valida per la seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali 2026, si giocherà sabato 20 giugno 2026 alle ore 19:00 italiane (le 12:00 locali) presso l’NRG Stadium (Houston Stadium) di Houston, in Texas. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e in Ultra HD su Rai 4K. La visione in diretta streaming è su RaiPlay, in abbonamento su DAZN.

Migliori quote per Olanda-Svezia

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Le nostre scommesse su Olanda-Svezia

Il bilancio storico complessivo pende a favore dell’Olanda con 11 vittorie a fronte delle 8 svedesi e 6 pareggi totali. L’ultimo scontro ufficiale risale alle qualificazioni mondiali del 2017, quando gli olandesi si impossero ad Amsterdam per 2-0 grazie a una doppietta di Arjen Robben. L’Olanda è un rullo compressore nei gironi e ha vinto o pareggiato 14 delle ultime 15 partite disputate, ma la Svezia garantisce gol e spettacolo, avendo fatto registrare l’esito “Goal” (entrambe le squadre a segno) in tutte le ultime 6 partite ufficiali.

PRONOSTICO: GOL SI @1.91

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.