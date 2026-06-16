Sconto al vertice del Gruppo E del Mondiale di Calcio 2026, con la Germania che ha debuttato impressionando con un 7-1 sui debuttanti del Curacao, ma anche la Costa D’Avorio ha fatto il suo portando a casa i tre punti contro l’Ecuador. Chi vince è già certa di passare il girone. Pronostico Germania-Costa D’Avorio 20 giugno 2026.
Pronostico Germania-Costa D’Avorio 20 giugno 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Germania-Costa D’Avorio, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.
Big match d’alta classifica del Gruppo E: entrambe le formazioni guidano il raggruppamento appaiate a quota 3 punti dopo aver vinto all’esordio. Una vittoria vale già il passaggio del girone. La Germania ha debuttato con una spaventosa prova di forza, travolgendo i debuttanti di Curaçao con un tonante 7-1, sempre a Houston. I tedeschi hanno mostrato una condizione atletica invidiabile e una fitta rete di passaggi rasoterra orchestrata da Toni Kroos, che ha armato la velocità di Musiala e Wirtz
La Costa d’Avorio ha risposto conquistando 3 punti pesantissimi grazie al successo di misura per 1-0 contro l’Ecuador a Filadelfia. Gli Elefanti africani si confermano una squadra estremamente solida e pragmatica, con una solida difesa mentre in avanti si affida alla fisicità di Sébastien Haller.
Probabili Formazioni Germania-Costa D’Avorio
Germania (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz. CT: Julian Nagelsmann.
Costa d’Avorio (4-3-3): Fofana; Singo, Diomandé, Ndicka, Konan; Kessié, Seri, S. Fofana; Adingra, Haller, Diakité. CT: Emerse Faé.
Guida TV Calcio: dove vedere Germania-Costa D’Avorio?
La partita tra Germania e Costa d’Avorio, valida per la seconda giornata del Gruppo E dei Mondiali 2026, si giocherà sabato 20 giugno 2026 alle ore 22:00 italiane (le 16:00 locali) presso il Toronto Stadium (BMO Field) di Toronto, in Canada. La partita sarà visibile in diretta televisiva gratuita sui canali Rai e in altissima definizione su Rai 4K. La diretta streaming è su RaiPlay, a pagamento su DAZN.
Migliori quote per Germania-Costa D’Avorio
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Germania-Costa D’Avorio
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20/06/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.52
|4.25
|5.50
|1.55
|4.20
|5.75
|1.53
|4.40
|5.60
|1.53
|4.25
|5.50
|1.53
|4.50
|5.50
Le nostre scommesse su Germania-Costa D’Avorio
L’unico precedente storico tra le due nazionali maggiori risale a un’amichevole internazionale giocata a Gelsenkirchen nel novembre del 2009, terminata con uno spettacolare pareggio per 2-2 (doppietta di Lukas Podolski per i tedeschi). La Germania attraversa una fase di rendimento devastante in zona gol, avendo collezionato ben 9 vittorie nelle ultime 10 partite complessive giocate.
PRONOSTICO: VITTORIA GERMANIA @1.55
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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)
QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.