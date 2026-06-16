Pronostico Germania-Costa D’Avorio: analisi, guida tv e previsioni Mondiale di Calcio del 20 giugno 2026

Pronostico Germania-Costa D’Avorio 20 giugno 2026
Pronostici Mondiali 2026
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16 Giugno 2026

Sconto al vertice del Gruppo E del Mondiale di Calcio 2026, con la Germania che ha debuttato impressionando con un 7-1 sui debuttanti del Curacao, ma anche la Costa D’Avorio ha fatto il suo portando a casa i tre punti contro l’Ecuador. Chi vince è già certa di passare il girone. Pronostico Germania-Costa D’Avorio 20 giugno 2026.

Pronostico Germania-Costa D’Avorio 20 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Germania-Costa D’Avorio, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Big match d’alta classifica del Gruppo E: entrambe le formazioni guidano il raggruppamento appaiate a quota 3 punti dopo aver vinto all’esordio. Una vittoria vale già il passaggio del girone. La Germania ha debuttato con una spaventosa prova di forza, travolgendo i debuttanti di Curaçao con un tonante 7-1, sempre a Houston. I tedeschi hanno mostrato una condizione atletica invidiabile e una fitta rete di passaggi rasoterra orchestrata da Toni Kroos, che ha armato la velocità di Musiala e Wirtz

La Costa d’Avorio ha risposto conquistando 3 punti pesantissimi grazie al successo di misura per 1-0 contro l’Ecuador a Filadelfia. Gli Elefanti africani si confermano una squadra estremamente solida e pragmatica, con una solida difesa mentre in avanti si affida alla fisicità di Sébastien Haller.

Pronostico Germania-Costa D’Avorio 20 giugno 2026

Pronostico Germania-Costa D’Avorio 20 giugno 2026

Probabili Formazioni Germania-Costa D’Avorio

Germania (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz. CT: Julian Nagelsmann.

Costa d’Avorio (4-3-3): Fofana; Singo, Diomandé, Ndicka, Konan; Kessié, Seri, S. Fofana; Adingra, Haller, Diakité. CT: Emerse Faé.

Guida TV Calcio: dove vedere Germania-Costa D’Avorio?

La partita tra Germania e Costa d’Avorio, valida per la seconda giornata del Gruppo E dei Mondiali 2026, si giocherà sabato 20 giugno 2026 alle ore 22:00 italiane (le 16:00 locali) presso il Toronto Stadium (BMO Field) di Toronto, in Canada. La partita sarà visibile in diretta televisiva gratuita sui canali Rai e in altissima definizione su Rai 4K. La diretta streaming è su RaiPlay, a pagamento su DAZN.

Migliori quote per Germania-Costa D’Avorio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Germania-Costa D’Avorio
20/06/2026
21.00
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1.524.255.50
1.554.205.75
1.534.405.60
1.534.255.50
1.534.505.50

Le nostre scommesse su Germania-Costa D’Avorio

L’unico precedente storico tra le due nazionali maggiori risale a un’amichevole internazionale giocata a Gelsenkirchen nel novembre del 2009, terminata con uno spettacolare pareggio per 2-2 (doppietta di Lukas Podolski per i tedeschi). La Germania attraversa una fase di rendimento devastante in zona gol, avendo collezionato ben 9 vittorie nelle ultime 10 partite complessive giocate.

PRONOSTICO: VITTORIA GERMANIA @1.55

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

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