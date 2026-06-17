Domenica in California (SoFi Stadium, ore 21:00 italiane) si gioca la 2° giornata di un Gruppo G che vede tutte le squadre a un punto dopo i pareggi all’esordio, comprese le X del Belgio e anche dell’Iran che si sfidano in uno scontro importante. Pronostico Belgio-Iran 21 giugno 2026.

Pronostico Belgio-Iran 21 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Belgio-Iran, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Un inizio di Coppa del Mondo difficile per il Belgio, fermato sul 1-1 dall’Egitto all’esordio, in un match che i Diavoli Rossi hanno dovuto rimontare e lo hanno fatto appena entrato Lukaku, determinante nell’autogol che ha fissato il risultato finale sul 1-1.

Il mondiale “in casa del nemico” dell’Iran è iniziato con qualche polemica e con un pareggio anche in questo caso, uno spettacolare 2-2 contro la Nuova Zelanda in cui l’Iran è andato due volte in svantaggio (doppietta di Just) ma ha risposto con i gol di Ramin Rezaeian e Mohammad Mohebi.

Probabili Formazioni Belgio-Iran

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Mangala; Bakayoko, De Bruyne, Doku; Lukaku.

IRAN (4-4-2): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Mohebi, Ghoddos (o Hajsafi), Ezatolahi, Ghayedi; Moghanlou, Taremi.

Guida TV Mondiali di Calcio: dove vedere Belgio-Iran?

Il match tra Belgio e Iran, valido per la seconda giornata del Gruppo G si giocherà domenica 21 giugno 2026 alle ore 21:00 italiane (le 12:00 locali) al SoFi Stadium di Inglewood (Los Angeles, California). In Italia l’incontro sarà visibile in chiaro e in diretta esclusiva sui canali RAI (Rai 1 o Rai Sport), oltre che in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay. In abbonamento su DAZN.

Migliori quote per Belgio-Iran

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Belgio-Iran

Le due nazionali non si sono mai affrontate nella loro storia, né in competizioni ufficiali né in partite amichevoli. Ci aspettiamo un riscatto dai Diavoli Rossi, la quota non regala molto, ma li vediamo vincenti, e potete spendere questa giocata anche in doppia o in multipla. L’Iran ha concesso tanto alla Nuova Zelanda, il Belgio quando ha iniziato a giocare ha dominato l’Egitto.

PRONOSTICO: VITTORIA BELGIO @1.43

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.