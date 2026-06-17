Partita spartiacque alla 2° giornata della fase a gironi dei Mondiali di Calcio 2026 lunedì, ad Arlington in Texas, dove si sfidano le due leader del Gruppo J che hanno impressionato all’esordio, i campioni in carica dell’Argentina e l’Austria. Pronostico Argentina-Austria 22 giugno 2026.

Pronostico Argentina-Austria 23 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Argentina-Austria, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Tutto facile all’esordio per i campioni in carica dell’Argentina che hanno fatto fuori per 3-0 l’Algeria con la tripletta di Leo Messi che ha festeggiato così la sua presenza numero 200 con la Selección. L’Albiceleste cercherà di addormentare la pressione austriaca attraverso il possesso palla guidato da Alexis Mac Allister ed Enzo Fernández.

Solida prestazione anche per l’Austria che ha battuto 3-1 la Giordania con le reti di Romano Schmid e il veterano Marko Arnautovic. La squadra di Ralf Rangnick fa del pressing ultra-offensivo e del ritmo d’intensità le sue armi principali.

Probabili Formazioni Argentina-Austria

ARGENTINA (4-3-3): E. Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E. Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez, Nico González

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Alaba, Mwene; Laimer, Seiwald; Sabitzer, Baumgartner, Schmid; Gregoritsch

Guida TV Mondiali di Calcio: dove vedere Argentina-Austria?

Il match tra Argentina e Austria, valido per la seconda giornata del Gruppo J i giocherà lunedì 22 giugno 2026 alle ore 19:00 italiane (le 12:00 locali) al Dallas Stadium (AT&T Stadium) di Arlington (Texas). Il match sarà visibile in abbonamento su DAZN.

Migliori quote per Argentina-Austria

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Argentina-Austria

Si contano solo 2 precedenti ufficiali nella storia tra le due nazionali. L’Argentina ha ottenuto 1 vittoria e 1 pareggio, segnando complessivamente 6 gol e subendone 2 contro gli austriaci.

PRONOSTICO: GOL SI @2.00

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PREVISIONI GIRONI MONDIALI

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