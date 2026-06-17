Nella notte tra lunedì e martedì, ad East Rutherford, si gioca un importante 2° giornata per il Gruppo I della Coppa del Mondo, con la Norvegia di Haaland che ha vinto 4-1 all’esordio, e ora sfida un Senegal che non ha retto l’urto della Francia, crollando nel secondo tempo. Pronostico Norvegia-Senegal 23 giugno 2026.

Pronostico Norvegia-Senegal 23 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Norvegia-Senegal, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Il Senegal si presenta alla manifestazione continentale da Campione d’Africa in carica, titolo conquistato a inizio anno a Rabat. Dopo aver retto per un tempo all’esordio contro la Francia, il Senegal è crollato nel secondo tempo, perdendo 1-3.

Ottimo inizio di Mondiale per la Norvegia che non ha fallito all’esordio con un netto 4-1 all’Iraq, con Haaland e compagni che continuano l’ottimo periodo iniziato già dalle qualificazioni, compreso un altro rotondo 4-1, questa volta all’Italia, che ancora ci ricordiamo.

Probabili Formazioni Norvegia-Senegal

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Thorstvedt (o Aursnes), Berge, Ødegaard; Sørloth, Haaland, Nusa.

SENEGAL (4-3-3): É. Mendy; A. Mendy, Koulibaly, Niakhaté, E.M. Diouf; L. Camara, I. Gueye, P. Gueye; I. Ndiaye, N. Jackson, Mané.

Guida TV Mondiali di Calcio: dove vedere Norvegia-Senegal?

Il match tra Norvegia e Senegal, valido per la seconda giornata del Gruppo I si giocherà nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 giugno 2026 alle ore 02:00 italiane (le 20:00 locali del 22 giugno) al New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) di East Rutherford. Il match sarà in esclusiva su DAZN in abbonamento.

Migliori quote per Norvegia-Senegal

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Norvegia-Senegal

Le due nazionali si sono affrontate solamente una volta nella loro storia. i tratta di un’amichevole internazionale disputata nel marzo 2006 a Dakar, terminata con la vittoria del Senegal per 2-1. Non esistono quindi precedenti in gare ufficiali o fasi finali dei Mondiali. Sfida tra la qualità fisica e l’esplosività offensiva della Norvegia contro la solidità e la rapidità in transizione dei “Leoni della Teranga”. Giochiamo sugli scandinavi ma con rimborso in caso di pareggio.

PRONOSTICO: NORVEGIA (+0 AH) @1.68

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.