Pronostico Inghilterra-Ghana: analisi, quote, formazioni e scommesse 2° giornata Mondiali di calcio del 23-06-2026

Pronostico Inghilterra-Ghana 23 giugno 2026
Pronostici Mondiali 2026
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22 Giugno 2026

Martedì sera dal Gillette Stadium di Foxborough torna in campo l’Inghilterra nella seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Calcio 2026 contro il Ghana che ha vinto al debutto, in quello che sarà a tutti gli effetti uno scontro al vertice. Pronostico Inghilterra-Ghana 23 giugno 2026.

Pronostico Inghilterra-Ghana 23 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inghilterra-Ghana, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

L’Inghilterra ha debuttato subito con un test duro nel big match contro la Croazia vinto 4-2. 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite della nazionale inglese col CT Thomas Tuchel che questa volta dovrà gestire alcuni acciacchi fisici legati a Harry Kane e Declan Rice.

Debutto vincente anche per il Ghana che ha comunque faticato nel 1-0 di misura su Panama. Il CT Carlos Queiroz potrà contare sulla sua rosa al completo.

Pronostico Inghilterra-Ghana 23 giugno 2026

Pronostico Inghilterra-Ghana 23 giugno 2026

Probabili Formazioni Inghilterra-Ghana

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Reece James, Konsa, Stones, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Ghana (4-5-1 / 4-4-1-1): Ati-Zigi; Senaya, Adjetey, Opoku, Gideon Mensah; Owusu, Yirenkyi, Nuamah, Boakye, Semenyo; Jordan Ayew

Guida TV Mondiali: dove vedere Inghilterra-Ghana?

La partita Inghilterra-Ghana, valida per la seconda giornata del Gruppo L della Coppa del Mondo 2026, si giocherà domani, martedì 23 giugno 2026 alle ore 22:00 italiane (le 16:00 locali) presso il Boston Stadium di Foxborough. Potrete seguire la partita su DAZN.

Migliori quote per Inghilterra-Ghana

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Inghilterra-Ghana
23/06/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.206.5014.00
1.207.0013.00
1.236.6013.50
1.226.5013.00
1.226.5013.00

Le nostre scommesse su Inghilterra-Ghana

C’è un solo precedente ufficiale registrato tra le due nazionali maggiori maschili, terminato in pareggio per 1-1 in amichevole e in un match ormai datato visto che parliamo del 2011. Non ci aspettiamo una valanga di gol nemmeno per questo scontro.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.78

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

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