La 3° giornata della fase a gironi dei Mondiali di Calcio 2026 inizia dal 24 giugno, e tra le sfide da non perdere c’è il match che vede contro la Svizzera contro i padroni di casa del Canada, scontro al vertice del Gruppo B. Pronostico Svizzera-Canada 24 giugno 2026.
Pronostico Svizzera-Canada 24 giugno 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Svizzera-Canada, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.
Vittoria schiacciante per 4-2 contro la Bosnia ed Erzegovina nel secondo turno del girone B per la Svizzera che ha così riscattato il deludente 1-1 all’esordio contro il Qatar. Gli elvetici guidati da Murat Yakin si affidano al consolidato blocco difensivo e alla loro esperienza.
Anche il Canada è al comando con 4 punti e si gioca il primo posto nel girone in questo match. Anche i canadesi hanno avuto un cammino uguale e contrario a quello degli svizzeri visto che dopo l’1-1 con la Bosnia, hanno rifilato un tennistico 6-0 al Qatar.
Probabili Formazioni Svizzera-Canada
Svizzera (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Sow, Xhaka, Freuler; Vargas, Embolo, Ndoye.
Canada (4-4-2): Crépeau; Johnston, Bombito, Miller, Davies; Buchanan, Koné, Eustáquio, Millar; David, Larin.
Guida TV Mondiali: dove vedere Svizzera-Canada?
La partita Svizzera-Canada, decisiva per la terza giornata del Gruppo B della Coppa del Mondo 2026, si disputerà mercoledì 24 giugno 2026 alle ore 21:00 italiane (le 12:00 locali) al BC Place di Vancouver. Diretta trasmessa dalla Rai gratis, e in abbonamento su DAZN.
Migliori quote per Svizzera-Canada
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Svizzera-Canada
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23/06/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.40
|3.00
|3.25
|2.45
|3.10
|3.10
|2.50
|2.95
|3.35
|2.45
|2.95
|3.20
|2.45
|2.90
|3.25
Le nostre scommesse su Svizzera-Canada
Non si registrano scontri ufficiali recenti in competizioni mondiali maschili tra le due selezioni. Ci aspettiamo entrambe le squadre a segno.
PRONOSTICO: GOL SI @1.80
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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)
QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.