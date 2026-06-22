Pronostico Svizzera-Canada: inizia la terza giornata dei Mondiali di Calcio. Il match del 24 giugno 2026

Pronostico Svizzera-Canada 24 giugno 2026
Pronostici Mondiali 2026
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22 Giugno 2026

La 3° giornata della fase a gironi dei Mondiali di Calcio 2026 inizia dal 24 giugno, e tra le sfide da non perdere c’è il match che vede contro la Svizzera contro i padroni di casa del Canada, scontro al vertice del Gruppo B. Pronostico Svizzera-Canada 24 giugno 2026.

Pronostico Svizzera-Canada 24 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Svizzera-Canada, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Vittoria schiacciante per 4-2 contro la Bosnia ed Erzegovina nel secondo turno del girone B per la Svizzera che ha così riscattato il deludente 1-1 all’esordio contro il Qatar. Gli elvetici guidati da Murat Yakin si affidano al consolidato blocco difensivo e alla loro esperienza.

Anche il Canada è al comando con 4 punti e si gioca il primo posto nel girone in questo match. Anche i canadesi hanno avuto un cammino uguale e contrario a quello degli svizzeri visto che dopo l’1-1 con la Bosnia, hanno rifilato un tennistico 6-0 al Qatar.

Pronostico Svizzera-Canada 24 giugno 2026

Pronostico Svizzera-Canada 24 giugno 2026

Probabili Formazioni Svizzera-Canada

Svizzera (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Sow, Xhaka, Freuler; Vargas, Embolo, Ndoye.

Canada (4-4-2): Crépeau; Johnston, Bombito, Miller, Davies; Buchanan, Koné, Eustáquio, Millar; David, Larin.

Guida TV Mondiali: dove vedere Svizzera-Canada?

La partita Svizzera-Canada, decisiva per la terza giornata del Gruppo B della Coppa del Mondo 2026, si disputerà mercoledì 24 giugno 2026 alle ore 21:00 italiane (le 12:00 locali) al BC Place di Vancouver. Diretta trasmessa dalla Rai gratis, e in abbonamento su DAZN.

Migliori quote per Svizzera-Canada

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Svizzera-Canada
23/06/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.403.003.25
2.453.103.10
2.502.953.35
2.452.953.20
2.452.903.25

Le nostre scommesse su Svizzera-Canada

Non si registrano scontri ufficiali recenti in competizioni mondiali maschili tra le due selezioni. Ci aspettiamo entrambe le squadre a segno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.80

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

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