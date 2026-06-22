La 3° giornata della fase a gironi dei Mondiali di Calcio 2026 inizia dal 24 giugno, e tra le sfide da non perdere c’è il match che vede contro la Svizzera contro i padroni di casa del Canada, scontro al vertice del Gruppo B. Pronostico Svizzera-Canada 24 giugno 2026.

Pronostico Svizzera-Canada 24 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Svizzera-Canada, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Vittoria schiacciante per 4-2 contro la Bosnia ed Erzegovina nel secondo turno del girone B per la Svizzera che ha così riscattato il deludente 1-1 all’esordio contro il Qatar. Gli elvetici guidati da Murat Yakin si affidano al consolidato blocco difensivo e alla loro esperienza.

Anche il Canada è al comando con 4 punti e si gioca il primo posto nel girone in questo match. Anche i canadesi hanno avuto un cammino uguale e contrario a quello degli svizzeri visto che dopo l’1-1 con la Bosnia, hanno rifilato un tennistico 6-0 al Qatar.

Probabili Formazioni Svizzera-Canada

Svizzera (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Sow, Xhaka, Freuler; Vargas, Embolo, Ndoye.

Canada (4-4-2): Crépeau; Johnston, Bombito, Miller, Davies; Buchanan, Koné, Eustáquio, Millar; David, Larin.

Guida TV Mondiali: dove vedere Svizzera-Canada?

La partita Svizzera-Canada, decisiva per la terza giornata del Gruppo B della Coppa del Mondo 2026, si disputerà mercoledì 24 giugno 2026 alle ore 21:00 italiane (le 12:00 locali) al BC Place di Vancouver. Diretta trasmessa dalla Rai gratis, e in abbonamento su DAZN.

Migliori quote per Svizzera-Canada

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Svizzera-Canada

Non si registrano scontri ufficiali recenti in competizioni mondiali maschili tra le due selezioni. Ci aspettiamo entrambe le squadre a segno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.80

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

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QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.