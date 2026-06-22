Ultima giornata del Gruppo C dove al comando troviamo il Brasile con 4 punti, ma la nazionale del CT Ancelotti non deve abbassare la guardia in una sfida determinante per la Scozia, attualmente al 3° posto con 3 punti in questo Mondiale di Calcio. Pronostico Scozia-Brasile 25 giugno 2026.

Pronostico Scozia-Brasile 25 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Scozia-Brasile, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

La Scozia ha iniziato il mondiale con una vittoria sofferta per 1-0 contro il fanalino di coda Haiti, prima della battuta d’arresto contro i nordafricani del Marocco, dove gli scozzesi sono stati superati sempre col risultato minimo di 0-1.

Il Brasile ha steccato all’esordio con un 1-1 contro il Marocco, ma i verde-oro hanno cambiato passo col 3-0 su Haiti. Il CT Carlo Ancelotti deve rinunciare a Raphinha per infortunio, ma ritrova Neymar dal primo minuto.

Probabili Formazioni Scozia-Brasile

Scozia (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Ralston, Gilmour, McTominay, Robertson; McGinn, Christie; Shankland.

Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Lucas Paquetá, Casemiro, Bruno Guimarães; Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Neymar

Guida TV Mondiali: dove vedere Scozia-Brasile?

La partita Scozia-Brasile, incontro valido per la terza e ultima giornata del Gruppo C della Coppa del Mondo 2026, si giocherà nella notte italiana tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno 2026 alle ore 00:00 (le 18:00 locali del 24 giugno) presso il Miami Stadium (Hard Rock Stadium). Diretta su DAZN.

Migliori quote per Scozia-Brasile

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Scozia-Brasile

Si tratta del quinto storico incontro nella fase finale di un Mondiale tra le due formazioni. Il precedente più celebre risale alla gara inaugurale di Francia ’98, vinta 2-1 dal Brasile. Finora nelle partite degli scozzesi abbiamo visto un doppio 1-0 e anche in questo match non ci aspettiamo goleade. Prendiamo Under 2.75 somma gol asiatica, con 0.1.2 gol totali incasseremo mentre in caso di 3 gol perderemo solo la metà della puntata.

PRONOSTICO: UNDER 2.75 GOL @1.75

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.