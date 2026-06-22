Pronostico Repubblica Ceca-Messico: analisi e scommesse 3° giornata Mondiali di Calcio del 25 giugno 2026

Pronostico Repubblica Ceca-Messico 25 giugno 2026
Pronostici Mondiali 2026
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22 Giugno 2026

Nella notte tra mercoledì e giovedì, da Mexico City, si completa il Gruppo A dei Mondiali di Calcio 2026 col Messico padrone di casa già certo di essere agli ottavi dopo le prime 2 vittorie mentre la Repubblica Ceca si gioca tutto per sperare di mantenere almeno il terzo posto. Pronostico Repubblica Ceca-Messico 25 giugno 2026.

Pronostico Repubblica Ceca-Messico 25 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Repubblica Ceca-Messico, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Dopo la sconfitta per 1-2 contro la Corea del Sud, la Repubblica Ceca ha strappato un punto nel pareggio per 1-1 contro il Sudafrica nel secondo turno. I cechi hanno un solo punto in classifica. Per sperare nel passaggio del turno come seconda o come una delle migliori terze, la Repubblica Ceca deve obbligatoriamente cercare l’impresa e vincere. La Repubblica Ceca confermerà la difesa a tre per contenere le folate dei padroni di casa.

Punteggio pieno per i padroni di casa del Messico che dopo la partita inaugurale della Coppa del Mondo, vinta 2-0 contro il Sudafrica, è arrivato il successo per 1-0 anche contro la Corea del Sud. I messicani non hanno ancora concesso una rete in questo mondiale. El Tricolor guida il Gruppo A a punteggio pieno (6 punti) ed è già matematicamente qualificato ai sedicesimi di finale. Basta un pareggio per assicurarsi il primo posto del girone. Il Messico, già qualificato, potrebbe fare un leggero turnover ma punta a blindare il primo posto.

Pronostico Repubblica Ceca-Messico 25 giugno 2026

Pronostico Repubblica Ceca-Messico 25 giugno 2026

Probabili Formazioni Repubblica Ceca-Messico

Repubblica Ceca (3-4-3): Kovář; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Darida, Červ, Sadílek; Sojka, Schick, Hložek.

Messico (4-2-3-1): Malagón; J. Sánchez, Montes, Vásquez, Arteaga; Chávez, E. Álvarez; Lozano, Pineda, Quiñones; Giménez.

Guida TV Mondiali: dove vedere Repubblica Ceca-Messico?

La partita Repubblica Ceca-Messico, valida per la terza e ultima giornata del Gruppo A della Coppa del Mondo 2026, si disputerà nella notte italiana tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno 2026 alle ore 03:00 (le 19:00 locali del 24 giugno) presso il Mexico City Stadium (Stadio Azteca). Il match sarà visibile su DAZN.

Migliori quote per Repubblica Ceca-Messico

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Repubblica Ceca-Messico
23/06/2026
21.00
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3.604.001.90
3.604.001.91
3.703.951.95
3.653.801.90
3.503.901.92

Le nostre scommesse su Repubblica Ceca-Messico

Nelle edizioni dei Mondiali si registra un solo storico precedente risalente a Cile 1962 (fase a gironi), dove la Cecoslovacchia venne sconfitta dal Messico per 3-1. Finora il Messico si è dimostrato solido dietro, potrebbe fare anche un pò di turnover e la Repubblica Ceca ha faticato offensivamente finora, quindi non ci aspettiamo molte reti in questo match.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.73

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

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