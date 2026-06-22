Nella notte tra mercoledì e giovedì, da Mexico City, si completa il Gruppo A dei Mondiali di Calcio 2026 col Messico padrone di casa già certo di essere agli ottavi dopo le prime 2 vittorie mentre la Repubblica Ceca si gioca tutto per sperare di mantenere almeno il terzo posto. Pronostico Repubblica Ceca-Messico 25 giugno 2026.

Pronostico Repubblica Ceca-Messico 25 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Repubblica Ceca-Messico, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Dopo la sconfitta per 1-2 contro la Corea del Sud, la Repubblica Ceca ha strappato un punto nel pareggio per 1-1 contro il Sudafrica nel secondo turno. I cechi hanno un solo punto in classifica. Per sperare nel passaggio del turno come seconda o come una delle migliori terze, la Repubblica Ceca deve obbligatoriamente cercare l’impresa e vincere. La Repubblica Ceca confermerà la difesa a tre per contenere le folate dei padroni di casa.

Punteggio pieno per i padroni di casa del Messico che dopo la partita inaugurale della Coppa del Mondo, vinta 2-0 contro il Sudafrica, è arrivato il successo per 1-0 anche contro la Corea del Sud. I messicani non hanno ancora concesso una rete in questo mondiale. El Tricolor guida il Gruppo A a punteggio pieno (6 punti) ed è già matematicamente qualificato ai sedicesimi di finale. Basta un pareggio per assicurarsi il primo posto del girone. Il Messico, già qualificato, potrebbe fare un leggero turnover ma punta a blindare il primo posto.

Probabili Formazioni Repubblica Ceca-Messico

Repubblica Ceca (3-4-3): Kovář; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Darida, Červ, Sadílek; Sojka, Schick, Hložek.

Messico (4-2-3-1): Malagón; J. Sánchez, Montes, Vásquez, Arteaga; Chávez, E. Álvarez; Lozano, Pineda, Quiñones; Giménez.

Guida TV Mondiali: dove vedere Repubblica Ceca-Messico?

La partita Repubblica Ceca-Messico, valida per la terza e ultima giornata del Gruppo A della Coppa del Mondo 2026, si disputerà nella notte italiana tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno 2026 alle ore 03:00 (le 19:00 locali del 24 giugno) presso il Mexico City Stadium (Stadio Azteca). Il match sarà visibile su DAZN.

Migliori quote per Repubblica Ceca-Messico

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Repubblica Ceca-Messico

Nelle edizioni dei Mondiali si registra un solo storico precedente risalente a Cile 1962 (fase a gironi), dove la Cecoslovacchia venne sconfitta dal Messico per 3-1. Finora il Messico si è dimostrato solido dietro, potrebbe fare anche un pò di turnover e la Repubblica Ceca ha faticato offensivamente finora, quindi non ci aspettiamo molte reti in questo match.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.73

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.