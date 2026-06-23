Pronostico Ecuador-Germania: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse Mondiali di Calcio del 25-06-2026

Pronostico Ecuador-Germania 25 giugno 2026
Pronostici Mondiali 2026
Avatar
di
23 Giugno 2026

Si chiude il girone della Germania che punta a blindare il primo posto e il passaggio agli ottavi di finale del Mondiale di Calcio dopo le prime 2 vittorie, mentre l’Ecuador va a caccia dell’impresa dopo le prime 2 prove molto deludenti contro Costa d’Avorio e Curacao. Pronostico Ecuador-Germania 25 giugno 2026.

Pronostico Ecuador-Germania 25 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Ecuador-Germania, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

La sfida è decisiva per il passaggio del turno ai sedicesimi di finale: la Germania di Nagelsmann cerca il primato o la qualificazione definitiva dopo aver travolto Curaçao per 7-1 al debutto e aver affrontato la Costa d’Avorio nella seconda giornata, superata più a fatica per 2-1. Julian Nagelsmann dovrebbe confermare la struttura offensiva guidata dai suoi talenti più importanti.

Ecuador è chiamato a fare punti dopo il KO iniziale (1-0) contro gli ivoriani al debutto e dopo l’altrettanto deludente 0-0 col Curacao a cui i tedeschi come detto hanno rifilato 7 reti! La squadra del ct Félix Sánchez Bas punterà sulla solidità fisica e la velocità delle corsie esterne per fare male in contropiede, ma servirà una vera impresa.

Pronostico Ecuador-Germania 25 giugno 2026

Pronostico Ecuador-Germania 25 giugno 2026

Probabili Formazioni Ecuador-Germania

Ecuador (4-3-3): Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Gruezo, Franco; Páez, Valencia, Sarmiento.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz.

Guida TV Mondiali: dove vedere Ecuador-Germania?

La partita Ecuador-Germania, valida per la terza giornata del Gruppo E si giocherà giovedì 25 giugno 2026 alle ore 22:00 (ora italiana) presso il New York New Jersey Stadium. Diretta tv su Rai 4K (e canali Rai Sport dedicati) con collegamento a partire dalle 21:40. Sarà disponibile anche lo streaming gratuito su Rai Play o in abbonamento con DAZN.

Migliori quote per Ecuador-Germania

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Ecuador-Germania
25/06/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.504.001.90
3.504.001.95
3.553.951.97
3.503.851.95
3.503.851.95

Le nostre scommesse su Ecuador-Germania

L’incrocio più celebre tra le due compagini in un Mondiale risale proprio a Germania 2006, nella fase a gironi, quando i tedeschi si imposero nettamente per 3-0 grazie alla doppietta di Klose e al gol di Podolski. In questo scontro l’Ecuador si gioca tutto e potrebbe anche segnare una rete ai tedeschi che ne hanno già concessa una a Curacao, comunque travolta, e sul potenziale offensivo della Germania non abbiamo dubbi. Andiamo con entrambe le squadre a segno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.75

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Inghilterra-Ghana: analisi, quote, formazioni e scommesse 2° giornata Mondiali di calcio del 23-06-2026
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico Inghilterra-Ghana: analisi, quote, formazioni e scommesse 2° giornata Mondiali di calcio del 23-06-2026
22 Giugno 2026
Pronostico Svizzera-Canada: inizia la terza giornata dei Mondiali di Calcio. Il match del 24 giugno 2026
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico Svizzera-Canada: inizia la terza giornata dei Mondiali di Calcio. Il match del 24 giugno 2026
22 Giugno 2026
Pronostico Scozia-Brasile: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse Coppa del Mondo del 25-06-2026
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico Scozia-Brasile: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse Coppa del Mondo del 25-06-2026
22 Giugno 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.