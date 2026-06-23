Si chiude il girone della Germania che punta a blindare il primo posto e il passaggio agli ottavi di finale del Mondiale di Calcio dopo le prime 2 vittorie, mentre l’Ecuador va a caccia dell’impresa dopo le prime 2 prove molto deludenti contro Costa d’Avorio e Curacao. Pronostico Ecuador-Germania 25 giugno 2026.
Pronostico Ecuador-Germania 25 giugno 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Ecuador-Germania, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.
La sfida è decisiva per il passaggio del turno ai sedicesimi di finale: la Germania di Nagelsmann cerca il primato o la qualificazione definitiva dopo aver travolto Curaçao per 7-1 al debutto e aver affrontato la Costa d’Avorio nella seconda giornata, superata più a fatica per 2-1. Julian Nagelsmann dovrebbe confermare la struttura offensiva guidata dai suoi talenti più importanti.
Ecuador è chiamato a fare punti dopo il KO iniziale (1-0) contro gli ivoriani al debutto e dopo l’altrettanto deludente 0-0 col Curacao a cui i tedeschi come detto hanno rifilato 7 reti! La squadra del ct Félix Sánchez Bas punterà sulla solidità fisica e la velocità delle corsie esterne per fare male in contropiede, ma servirà una vera impresa.
Probabili Formazioni Ecuador-Germania
Ecuador (4-3-3): Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Gruezo, Franco; Páez, Valencia, Sarmiento.
Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz.
Guida TV Mondiali: dove vedere Ecuador-Germania?
La partita Ecuador-Germania, valida per la terza giornata del Gruppo E si giocherà giovedì 25 giugno 2026 alle ore 22:00 (ora italiana) presso il New York New Jersey Stadium. Diretta tv su Rai 4K (e canali Rai Sport dedicati) con collegamento a partire dalle 21:40. Sarà disponibile anche lo streaming gratuito su Rai Play o in abbonamento con DAZN.
Migliori quote per Ecuador-Germania
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Ecuador-Germania
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25/06/2026
21.00
|Bookmaker
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|X
|2
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|4.00
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Le nostre scommesse su Ecuador-Germania
L’incrocio più celebre tra le due compagini in un Mondiale risale proprio a Germania 2006, nella fase a gironi, quando i tedeschi si imposero nettamente per 3-0 grazie alla doppietta di Klose e al gol di Podolski. In questo scontro l’Ecuador si gioca tutto e potrebbe anche segnare una rete ai tedeschi che ne hanno già concessa una a Curacao, comunque travolta, e sul potenziale offensivo della Germania non abbiamo dubbi. Andiamo con entrambe le squadre a segno.
PRONOSTICO: GOL SI @1.75
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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)
QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.