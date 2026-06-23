Scontro determinante per le sorti di Giappone e Svezia nella 3° e ultima giornata del Gruppo F dei Mondiali di Calcio 2026. I giapponesi sono in una situazione migliore, ma la Svezia con una vittoria potrebbe superare proprio i giocatori del Sol Levante al 2° posto. Pronostico Giappone-Svezia 26 giugno 2026.

Pronostico Giappone-Svezia 26 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Giappone-Svezia, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Altro scontro decisivo per l’accesso ai sedicesimi: il Giappone insegue la qualificazione dopo il pareggio all’esordio per 2-2 contro l’Olanda e il bel successo per 4-0 contro la Tunisia, ma ora ci sarà un avversario superiore e più agguerrito.

La Svezia a sua volta non ha avuto problemi nel 5-1 al debutto mondiale contro la pessima Tunisia, ma ha perso con lo stesso, pesante, risultato (1-5) nella seconda giornata contro l’Olanda.

Probabili Formazioni Giappone-Svezia

Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H. Ito; Doan, Kamada, Endo, J. Ito; Nakamura, Kubo; Ueda.

Svezia (4-4-2): Johansson; Krafth, Hien, Lindelöf, Gudmundsson; Kulusevski, Salétros, Larsson, Elanga; Isak, Gyökeres.[]

Guida TV Mondiali: dove vedere Giappone-Svezia?

La partita Giappone-Svezia, valida per la terza giornata del Gruppo F si giocherà nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno 2026 alle ore 01:00 (ora italiana) presso il Dallas Stadium ad Arlington, Texas. Diretta in esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Giappone-Svezia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Giappone-Svezia

I precedenti storici tra le due Nazionali maggiori sono limitati, ma i nipponici vantano una striscia realizzativa eccellente in questa fase a gironi (6 gol fatti in due partite), mentre la Svezia cercherà di sfruttare i centimetri sui calci piazzati per arginare la velocità palla a terra della formazione asiatica. Entrambe le squadre hanno il potenziale per andare a segno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.68

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.