Pronostico Turchia-USA: analisi e scommesse sull’ultima giornata del Gruppo D dei Mondiali di Calcio 2026

Pronostico Turchia-USA 26 giugno 2026
Pronostici Mondiali 2026
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23 Giugno 2026

Finora la Turchia è stata la grande delusione dei Mondiali di Calcio 2026 e se la squadra di Montella vorrà continuare nella Coppa del Mondo deve vincere contro i padroni di casa degli USA (a punteggio pieno e già certi del passaggio del turno) e sperare, perchè potrebbe anche non bastare. Pronostico Turchia-USA 26 giugno 2026.

Pronostico Turchia-USA 26 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Turchia-USA, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Questo match è praticamente l’ultimo treno per i sedicesimi di finale nel girone che ha a disposizione la Turchia chiamata assolutamente vincere dopo le prime due sconfitte con Australia (2-0) e Paraguay (1-0). Nonostante il potenziale, specialmente offensivo, i turchi non si sono ancora sbloccati senza riuscire a segnare nemmeno una rete.

Gli USA, spinti dal tifo del proprio pubblico, hanno vinto le prime 2 partite impressionando con un 4-1 al Paraguay all’esordio e un 2-0 all’Australia per una squadra già certa di superare il girone e che potrebbe fare anche strada. La nazionale degli Stati Uniti ha già segnato 6 reti, concedendone solo 1, puntando sulla fisicità e sulle transizioni veloci.

Pronostico Turchia-USA 26 giugno 2026

Pronostico Turchia-USA 26 giugno 2026

Probabili Formazioni Turchia-USA

Turchia (4-2-3-1): Çakir; Müldür, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yüksek, Calhanoglu; Akgün, Güler, Yildiz; Aktürkoglu.

USA (4-2-3-1): Turner; Scally, Richards, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams; Musah, Reyna, Pulisic; Balogun

Guida TV Mondiali: dove vedere Turchia-USA?

La partita Turchia-Stati Uniti, valida per la terza giornata del Gruppo D si giocherà nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno 2026 alle ore 04:00 (ora italiana) presso il Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) in California. Diretta su DAZN.

Migliori quote per Turchia-USA

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Turchia-USA
26/06/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.504.001.90
3.404.101.95
3.604.101.93
3.554.001.87
3.504.101.90

Le nostre scommesse su Turchia-USA

I turchi faticano a trovare la via del gol in questo torneo nonostante la mole di gioco (33 tiri totali contro il Paraguay). Gli Stati Uniti, dal canto loro, puntano sulla spinta dei 70.000 spettatori di Los Angeles per chiudere i conti anche se la stella e capitano della nazionale a stelle e strisce, Christian Pulisic, potrebbe rimanere fuori per questo match. Entrambe le squadre potrebbero comunque andare a segno in una sfida del genere.

PRONOSTICO: GOL SI @1.67

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

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