Finora la Turchia è stata la grande delusione dei Mondiali di Calcio 2026 e se la squadra di Montella vorrà continuare nella Coppa del Mondo deve vincere contro i padroni di casa degli USA (a punteggio pieno e già certi del passaggio del turno) e sperare, perchè potrebbe anche non bastare. Pronostico Turchia-USA 26 giugno 2026.

Pronostico Turchia-USA 26 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Turchia-USA, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Questo match è praticamente l’ultimo treno per i sedicesimi di finale nel girone che ha a disposizione la Turchia chiamata assolutamente vincere dopo le prime due sconfitte con Australia (2-0) e Paraguay (1-0). Nonostante il potenziale, specialmente offensivo, i turchi non si sono ancora sbloccati senza riuscire a segnare nemmeno una rete.

Gli USA, spinti dal tifo del proprio pubblico, hanno vinto le prime 2 partite impressionando con un 4-1 al Paraguay all’esordio e un 2-0 all’Australia per una squadra già certa di superare il girone e che potrebbe fare anche strada. La nazionale degli Stati Uniti ha già segnato 6 reti, concedendone solo 1, puntando sulla fisicità e sulle transizioni veloci.

Probabili Formazioni Turchia-USA

Turchia (4-2-3-1): Çakir; Müldür, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yüksek, Calhanoglu; Akgün, Güler, Yildiz; Aktürkoglu.

USA (4-2-3-1): Turner; Scally, Richards, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams; Musah, Reyna, Pulisic; Balogun

Guida TV Mondiali: dove vedere Turchia-USA?

La partita Turchia-Stati Uniti, valida per la terza giornata del Gruppo D si giocherà nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno 2026 alle ore 04:00 (ora italiana) presso il Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) in California. Diretta su DAZN.

Migliori quote per Turchia-USA

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Turchia-USA

I turchi faticano a trovare la via del gol in questo torneo nonostante la mole di gioco (33 tiri totali contro il Paraguay). Gli Stati Uniti, dal canto loro, puntano sulla spinta dei 70.000 spettatori di Los Angeles per chiudere i conti anche se la stella e capitano della nazionale a stelle e strisce, Christian Pulisic, potrebbe rimanere fuori per questo match. Entrambe le squadre potrebbero comunque andare a segno in una sfida del genere.

PRONOSTICO: GOL SI @1.67

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.