Una delle sfide più affascinanti della terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di Calcio 2026, si gioca venerdì sera, con Norvegia e Francia a punteggio pieno che si giocano il primato nel gruppo I che le vede entrambe già certe della qualificazione. Pronostico Norvegia-Francia 26 giugno 2026.
Pronostico Norvegia-Francia 26 giugno 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Norvegia-Francia, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.
La Norvegia ha mostrato una forma straordinaria, trascinata da Haaland (autore già di 4 gol nel torneo). Ha debuttato superando l’Iraq per 4-1 e ha poi battuto il Senegal per 3-2.
La Francia ha confermato lo status di superpotenza mondiale superando brillantemente i primi due impegni del girone (tra cui il 3-1 all’esordio contro il Senegal). Mbappé ha recentemente registrato il record come miglior marcatore di sempre nella storia della nazionale francese.
Probabili Formazioni Norvegia-Francia
NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Möller Wolfe; Ødegaard, Berge, Aursnes; Sørloth, Haaland, Nusa.
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Zaïre-Emery; Olise, Cherki, Mbappé; Dembélé
Guida TV Mondiali: dove vedere Norvegia-Francia?
La sfida tra Norvegia e Francia si giocherà venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21:00 dal Gillette Stadium di Foxborough. Il match, valido per la terza giornata del Gruppo I dei Mondiali FIFA 2026, sarà trasmesso sui canali Rai in chiaro per tutti, e in abbonamento su DAZN.
Migliori quote per Norvegia-Francia
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Norvegia-Francia
|
26/06/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|5.00
|4.25
|1.62
|4.75
|4.10
|1.65
|4.90
|4.30
|1.67
|4.75
|4.10
|1.65
|5.10
|4.25
|1.60
Le nostre scommesse su Norvegia-Francia
Nelle ultime amichevoli e competizioni ufficiali maggiori disputate in epoca moderna si registra un sostanziale equilibrio con una vittoria a testa e un pareggio, anche se sono tutti confronti abbastanza datati. Ci si aspetterebbe spettacolo e tante reti per come hanno giocato le due nazionali, e per i bomber come Haaland ed Mbappe che possono schierare, oltre ad un generale potenziale offensivo di altissimo livello, ma noi puntiamo su meno di 3 gol totali (nel caso di tre reti esatte avremo il rimborso grazie alla somma gol asiatica).
PRONOSTICO: UNDER 3.0 GOL @1.70
Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026
Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.
VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)
QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO
Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€
Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Seguici anche su Telegram e sugli altri social
Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.
TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
YOUTUBE BETITALIAWEB
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.