Una delle sfide più affascinanti della terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di Calcio 2026, si gioca venerdì sera, con Norvegia e Francia a punteggio pieno che si giocano il primato nel gruppo I che le vede entrambe già certe della qualificazione. Pronostico Norvegia-Francia 26 giugno 2026.

Pronostico Norvegia-Francia 26 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Norvegia-Francia, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

La Norvegia ha mostrato una forma straordinaria, trascinata da Haaland (autore già di 4 gol nel torneo). Ha debuttato superando l’Iraq per 4-1 e ha poi battuto il Senegal per 3-2.

La Francia ha confermato lo status di superpotenza mondiale superando brillantemente i primi due impegni del girone (tra cui il 3-1 all’esordio contro il Senegal). Mbappé ha recentemente registrato il record come miglior marcatore di sempre nella storia della nazionale francese.

Probabili Formazioni Norvegia-Francia

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Möller Wolfe; Ødegaard, Berge, Aursnes; Sørloth, Haaland, Nusa.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Zaïre-Emery; Olise, Cherki, Mbappé; Dembélé

Guida TV Mondiali: dove vedere Norvegia-Francia?

La sfida tra Norvegia e Francia si giocherà venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21:00 dal Gillette Stadium di Foxborough. Il match, valido per la terza giornata del Gruppo I dei Mondiali FIFA 2026, sarà trasmesso sui canali Rai in chiaro per tutti, e in abbonamento su DAZN.

Migliori quote per Norvegia-Francia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Norvegia-Francia

Nelle ultime amichevoli e competizioni ufficiali maggiori disputate in epoca moderna si registra un sostanziale equilibrio con una vittoria a testa e un pareggio, anche se sono tutti confronti abbastanza datati. Ci si aspetterebbe spettacolo e tante reti per come hanno giocato le due nazionali, e per i bomber come Haaland ed Mbappe che possono schierare, oltre ad un generale potenziale offensivo di altissimo livello, ma noi puntiamo su meno di 3 gol totali (nel caso di tre reti esatte avremo il rimborso grazie alla somma gol asiatica).

PRONOSTICO: UNDER 3.0 GOL @1.70

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.