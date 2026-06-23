Ultima giornata del Gruppo H nella notte tra venerdì e sabato, con la Spagna che cerca di chiudere i conti per il passaggio del turno e il primo posto, con gli iberici che sono partiti male, per poi riprendersi, mentre l’Uruguay ha raccolto solo due pareggi finora. Pronostico Uruguay-Spagna 27 giugno 2026.
Pronostico Uruguay-Spagna 27 giugno 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Uruguay-Spagna, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.
L’Uruguay ha collezionato solo due pareggi nelle prime uscite, fermato sull’1-1 dall’Arabia Saudita all’esordio e successivamente bloccato sul 2-2 da una sorprendente nazionale di Capo Verde e ora ha bisogno di fare risultato anche contro gli iberici per non rischiare un clamoroso sorpasso da parte della stessa Capo Verde (anche lei a due punti, avendo fermato sul pari pure la Spagna) o dell’Arabia Saudita.
La Spagna è messa meglio, ma non ancora matematicamente qualificata, anche se gli basterebbe un pareggio. Dopo l’inatteso pareggio iniziale proprio contro Capo Verde, i campioni d’Europa in carica hanno spazzato via i dubbi travolgendo l’Arabia Saudita con un netto 4-0.
Probabili Formazioni Uruguay-Spagna
URUGUAY (4-3-3): Rochet; Nández, R. Araújo, Gimenéz, Olivera; Valverde, Ugarte, De La Cruz; Pellistri, Darwin Núñez, M. Araújo.
SPAGNA (4-3-3): Raya; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams.
Guida TV Mondiali: dove vedere Uruguay-Spagna?
La sfida tra Uruguay e Spagna si giocherà nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno 2026 alle ore 02:00(ora italiana) presso lo stadio Akron di Guadalajara in Messico. Il match, valido per la terza giornata del Gruppo H dei Mondiali FIFA 2026. Diretta su DAZN.
Migliori quote per Uruguay-Spagna
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Uruguay-Spagna
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26/06/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|7.00
|4.00
|1.48
|7.00
|4.20
|1.48
|7.40
|4.30
|1.50
|7.00
|4.25
|1.48
|7.00
|4.25
|1.47
Le nostre scommesse su Uruguay-Spagna
I precedenti storici sorridono storicamente alla nazionale spagnola, che è rimasta imbattuta negli incroci ufficiali più recenti. Le nazionali si sono affrontate anche in un match ufficiale della Coppa del Mondo, parliamo di Italia 90 in un match terminato 0-0 nella fase a gironi.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.95
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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)
QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.