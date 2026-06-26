Domenica sera a Los Angeles inizia la fase playoffs ad eliminazione diretta dei Mondiali di Calcio 2026, col primo match dei sedicesimi di finale che si giocherà tra Sudafrica e una delle nazioni ospitanti della Coppa del Mondo, il Canada. Pronostico Sudafrica-Canada 28 giugno 2026.

Pronostico Sudafrica-Canada 28 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Sudafrica-Canada match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Il Sudafrica è una delle sorprese del torneo. Ha conquistato l’accesso ai sedicesimi con una qualificazione faticosa ma basata su una forte solidità difensiva e compattezza di squadra. Un mondiale iniziato con la sconfitta contro i padroni di casa del Messico, e continuato in crescendo con un pareggio per 1-1 contro la Repubblica Ceca, e il successo determinante, per 1-0, contro la Corea.

Il Canada si affida ai suoi talenti generazionali e al fattore ambientale del giocare in casa. I canadesi hanno debuttato nel girone pareggiando 1-1 contro la Bosnia a Toronto, per poi demolire 6-0 il Qatar, ma hanno perso lo scontro diretto con la Svizzera per 1-2, e cercano ora uno storico passaggio agli ottavi.

Probabili Formazioni Sudafrica-Canada

Sudafrica (4-2-3-1): Williams; Mudau, Kekana, Mvala, Modiba; Mokoena, Sithole; Morena, Zwane, Tau; Rayners.

Canada (4-4-2): Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Laryea, Eustáquio, Koné, Shaffelburg; David, Larin.

Guida TV Mondiali di Calcio: dove vedere Sudafrica-Canada?

La partita tra Sudafrica e Canada, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si giocherà domenica 28 giugno 2026 alle ore 21:00 italiane (le ore 12:00 locali). Diretta in chiaro sui canali Rai (Rai 1 o Rai Sport) e in streaming su Rai Play. In abbonamento tutte le partite su DAZN.

Migliori quote per Sudafrica-Canada

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sudafrica-Canada

I precedenti ufficiali tra le due Nazionali maggiori di calcio sono pressoché inesistenti in grandi tornei internazionali. Il Canada ha mostrato qualche difficoltà difensiva ma possiede individualità importanti in attacco (come Cyle Larin e Jonathan David). Col Sudafrica dominano le partite da basso punteggio, ma in questo match puntiamo su entrambe le squadre a segno per un raddoppio abbondante in quota.

PRONOSTICO: GOL SI @2.05

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.