Pronostico Brasile-Giappone: analisi e scommesse sedicesimi di finale Mondiali di calcio del 29-06-2026

Pronostico Brasile-Giappone 29 giugno 2026
Pronostici Mondiali 2026
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26 Giugno 2026

Il Brasile è chiamato a giocare i playoffs dei Sedicesimi di Finale dei Mondiali di Calcio, contro il Giappone, una partita da non prendere sotto gamba per i verde-oro di Ancelotti che aprono comunque da favoriti in questo scontro di lunedì. Pronostico Brasile-Giappone 29 giugno 2026.

Pronostico Brasile-Giappone 29 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Brasile-Giappone match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Il Brasile ha chiuso al primo posto il Gruppo C davanti al Marocco grazie alla differenza reti. Ancelotti si affida all’estro offensivo di Vinícius Jr. La Selecao è imbattuta nelle sue ultime 6 partite. 

Il Giappone è un avversario scomodo e da rispettare. I Samurai Blu si sono qualificati come secondi nel Gruppo F alle spalle dell’Olanda, terminando il girone imbattuti. È una squadra estremamente ordinata, tatticamente disciplinata e micidiale con la sua rapidità e il contropiede.

Pronostico Brasile-Giappone 29 giugno 2026

Pronostico Brasile-Giappone 29 giugno 2026

Probabili Formazioni Brasile-Giappone

Brasile (4-4-2): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luiz Henrique, Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha; Vinícius Jr., Cunha.

Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda.

Guida TV Mondiali di Calcio: dove vedere Brasile-Giappone?

La partita tra Brasile e Giappone, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si giocherà lunedì 29 giugno 2026 alle ore 19:00 italiane a Houston. La diretta integrale del match sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Migliori quote per Brasile-Giappone

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Brasile-Giappone
28/06/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.723.754.75
1.703.605.25
1.753.755.00
1.753.654.75
1.733.754.75

Le nostre scommesse su Brasile-Giappone

I precedenti storici sorridono nettamente ai sudamericani con 6 vittorie e 1 pareggio per il Brasile, anche se l’ultimo incrocio ha regalato sorprese, un amichevole ad ottobre 2025, in cui il Giappone ha battuto il Brasile per 3-2.

PRONOSTICO: X 1° TEMPO @2.20

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

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