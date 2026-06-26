Il Brasile è chiamato a giocare i playoffs dei Sedicesimi di Finale dei Mondiali di Calcio, contro il Giappone, una partita da non prendere sotto gamba per i verde-oro di Ancelotti che aprono comunque da favoriti in questo scontro di lunedì. Pronostico Brasile-Giappone 29 giugno 2026.

Pronostico Brasile-Giappone 29 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Brasile-Giappone match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Il Brasile ha chiuso al primo posto il Gruppo C davanti al Marocco grazie alla differenza reti. Ancelotti si affida all’estro offensivo di Vinícius Jr. La Selecao è imbattuta nelle sue ultime 6 partite.

Il Giappone è un avversario scomodo e da rispettare. I Samurai Blu si sono qualificati come secondi nel Gruppo F alle spalle dell’Olanda, terminando il girone imbattuti. È una squadra estremamente ordinata, tatticamente disciplinata e micidiale con la sua rapidità e il contropiede.

Probabili Formazioni Brasile-Giappone

Brasile (4-4-2): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luiz Henrique, Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha; Vinícius Jr., Cunha.

Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda.

Guida TV Mondiali di Calcio: dove vedere Brasile-Giappone?

La partita tra Brasile e Giappone, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si giocherà lunedì 29 giugno 2026 alle ore 19:00 italiane a Houston. La diretta integrale del match sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Migliori quote per Brasile-Giappone

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Brasile-Giappone

I precedenti storici sorridono nettamente ai sudamericani con 6 vittorie e 1 pareggio per il Brasile, anche se l’ultimo incrocio ha regalato sorprese, un amichevole ad ottobre 2025, in cui il Giappone ha battuto il Brasile per 3-2.

PRONOSTICO: X 1° TEMPO @2.20

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

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