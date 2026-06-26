Il Brasile è chiamato a giocare i playoffs dei Sedicesimi di Finale dei Mondiali di Calcio, contro il Giappone, una partita da non prendere sotto gamba per i verde-oro di Ancelotti che aprono comunque da favoriti in questo scontro di lunedì. Pronostico Brasile-Giappone 29 giugno 2026.
Pronostico Brasile-Giappone 29 giugno 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Brasile-Giappone match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.
Il Brasile ha chiuso al primo posto il Gruppo C davanti al Marocco grazie alla differenza reti. Ancelotti si affida all’estro offensivo di Vinícius Jr. La Selecao è imbattuta nelle sue ultime 6 partite.
Il Giappone è un avversario scomodo e da rispettare. I Samurai Blu si sono qualificati come secondi nel Gruppo F alle spalle dell’Olanda, terminando il girone imbattuti. È una squadra estremamente ordinata, tatticamente disciplinata e micidiale con la sua rapidità e il contropiede.
Probabili Formazioni Brasile-Giappone
Brasile (4-4-2): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luiz Henrique, Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha; Vinícius Jr., Cunha.
Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda.
Guida TV Mondiali di Calcio: dove vedere Brasile-Giappone?
La partita tra Brasile e Giappone, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si giocherà lunedì 29 giugno 2026 alle ore 19:00 italiane a Houston. La diretta integrale del match sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN.
Migliori quote per Brasile-Giappone
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Brasile-Giappone
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28/06/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.72
|3.75
|4.75
|1.70
|3.60
|5.25
|1.75
|3.75
|5.00
|1.75
|3.65
|4.75
|1.73
|3.75
|4.75
Le nostre scommesse su Brasile-Giappone
I precedenti storici sorridono nettamente ai sudamericani con 6 vittorie e 1 pareggio per il Brasile, anche se l’ultimo incrocio ha regalato sorprese, un amichevole ad ottobre 2025, in cui il Giappone ha battuto il Brasile per 3-2.
PRONOSTICO: X 1° TEMPO @2.20
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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)
QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.