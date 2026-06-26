Pronostico Olanda-Marocco: analisi e scommesse Mondiali di calcio, sedicesimi di finale del 30-06-2026

Pronostico Olanda-Marocco 30 giugno 2026
Pronostici Mondiali 2026
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26 Giugno 2026

Nella notte tra lunedì e martedì, in Messico, va in scena una sfida molto interessante tra l’Olanda e il Marocco, sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. Vediamo l’analisi di questo match, cercando di capire chi avanzerà in questo Mondiale di calcio. Pronostico Olanda-Marocco 30 giugno 2026.

Pronostico Olanda-Marocco 30  giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Olanda-Marocco match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Sotto la guida di Ronald Koeman, l’Olanda ha conquistato il primo posto nel Gruppo F battendo la Tunisia per 3-1 nell’ultimo turno dopo il netto 5-1 rifilato alla Svezia, a seguito del 2-2 inaugurale contro il Giappone,

I semifinalisti del Mondiale 2022 si sono qualificati come secondi nel Gruppo C a pari punti con il Brasile, superati solo dalla differenza reti. I Leoni dell’Atlante sono ancora imbattuti nel torneo dopo le vittorie con Scozia e Haiti, e il pareggio col Brasile.

Pronostico Olanda-Marocco 30 giugno 2026

Pronostico Olanda-Marocco 30 giugno 2026

Probabili Formazioni Olanda-Marocco

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Veerman; Simons, Brobbey, Gakpo.

Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Aguerd, Saïss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi; Ziyech, Brahim Díaz, Ezzalzouli; En-Nesyri.

Guida TV Mondiali di Calcio: dove vedere Olanda-Marocco?

La partita tra Olanda e Marocco, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si giocherà nella notte italiana tra lunedì 29 e martedì 30 giugno 2026 alle ore 03:00 italiane (le ore 19:00 locali del 29 giugno) in Messico. Diretta TV su Rai e su DAZN.

Migliori quote per Olanda-Marocco

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Olanda-Marocco
28/06/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.103.253.60
2.103.303.60
2.153.303.75
2.153.253.60
2.103.253.65

Le nostre scommesse su Olanda-Marocco

L’ultimo precedente storico ufficiale tra le due squadre risale a un’amichevole del 2017 vinta per 2-1 dall’Olanda. Il potenziale offensivo non manca agli Orange che però dietro concedono abbastanza, avendo sempre subito almeno un gol, anche contro la modesta Tunisia. Anche il Marocco ha un buon potenziale offensivo,  nelle tre partite della fase a gironi è sempre andata a segno e ha subito almeno una rete in due occasioni.

PRONOSTICO: GOL SI @1.95

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

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