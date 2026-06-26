Pronostico USA-Bosnia: probabili formazioni, quote e scommesse playoffs Mondiali di Calcio del 02-07-2026

Pronostico USA-Bosnia 2 luglio 2026
Pronostici Mondiali 2026
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26 Giugno 2026

I padroni di casa degli Stati Uniti sfideranno la Bosnia Erzegovina, passata tra le migliori terze, per i sedicesimi dei Mondiali di Calcio 2026, un match che la formazione USA giocherà spinta dal proprio pubblico visto che le squadre saranno in campo nella notte tra mercoledì e giovedì a San Francisco. Pronostico USA-Bosnia 2 luglio 2026.

Pronostico USA-Bosnia 2 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di USA-Bosnia match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

La selezione guidata da Mauricio Pochettino ha vinto il proprio gruppo, nonostante l’ultimo ko ininfluente per 3-2 contro la Turchia. Gli USA beneficeranno del fattore campo, e del sostegno del proprio pubblico al Levi’s Stadium, oltre ad una rosa che conta elementi di qualità come Christian Pulisic e Timothy Weah.

La Bosnia Erzegovina si è qualificata dal gruppo B come una delle migliori terze con 4 punti. La squadra che ha eliminato l’Italia alle qualificazioni avanza così alla fase playoffs dopo il pareggio contro il Canada (1-1), la sconfitta con la Svizzera (4-1) e il determinante successo contro il Qatar (3-1), trascinati dall’eterno capitano Edin Džeko e dal giovane Kerim Alajbegović.

Pronostico USA-Bosnia 2 luglio 2026

Pronostico USA-Bosnia 2 luglio 2026

Probabili Formazioni USA-Bosnia

Stati Uniti (4-3-3): Turner; Scally, Richards, Miles Robinson, Antonee Robinson; McKennie, Adams, Reyna; Weah, Balogun, Pulisic.

Bosnia-Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedić, Katić, Radeljić, Kolašinac; Bajraktarević, Šunjić, Bašić, Alajbegović; Demirović, Džeko.

Guida TV Mondiali di Calcio: dove vedere USA-Bosnia?

La partita tra Stati Uniti e Bosnia-Erzegovina, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si giocherà nella notte italiana tra mercoledì 1 e giovedì 2 luglio 2026 alle ore 02:00 (le ore 17:00 locali del 1° luglio) a San Francisco, California. Diretta tv in chiaro su Rai 1 e in streaming in abbonamento su DAZN.

Migliori quote per USA-Bosnia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

USA-Bosnia
28/06/2026
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1.484.307.00
1.504.506.50
1.484.256.75
1.484.157.00

Le nostre scommesse su USA-Bosnia

Le due squadre non si sono mai affrontate prima d’ora in una fase finale di un Mondiale. Le probabilità di vittoria danno gli Stati Uniti nettamente favoriti con il 65.1% di probabilità di vittoria nei tempi regolamentari, lasciando alla Bosnia solo il 13.6% di chance di successo.

PRONOSTICO: VITTORIA USA @1.50 

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

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