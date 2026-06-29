Pronostico Francia-Svezia: analisi e scommesse sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio del 30 giugno 2026

Pronostico Francia-Svezia 30 giugno 2026
Pronostici Mondiali 2026
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29 Giugno 2026

Martedì sera è il turno della Francia che apre nettamente favorita nel match valido per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo, contro la Svezia che è passata tra le migliori terze, mentre i transalpini hanno dominato il proprio girone. Pronostico Francia-Svezia 30 giugno 2026.

Pronostico Francia-Svezia 30 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Francia-Svezia match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

La Francia ha dominato nettamente il Gruppo I chiudendo a punteggio pieno con 3 vittorie su 3 (contro Senegal, Iraq e Norvegia) e segnando ben 10 gol complessivi. La stella Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé guidano l’attacco con 4 reti a testa.

Il percorso degli uomini di Graham Potter è stato molto più altalenante. Dopo aver battuto la Tunisia per 5-1, la Svezia subìto un pesante 5-1 dall’Olanda, qualificandosi infine tra le migliori terze grazie a un pareggio per 1-1 con il Giappone. I gialloblù dovranno fare a meno del difensore centrale Isak Hien, assente per un grave infortunio al bicipite femorale.

Pronostico Francia-Svezia 30 giugno 2026

Pronostico Francia-Svezia 30 giugno 2026

Probabili Formazioni Francia-Svezia

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouaméni; Olise, Doué, Dembélé; Mbappé. CT: Didier Deschamps.

SVEZIA (4-2-3-1 / 3-4-3): Widell Zetterström; Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson, Augustinsson (o Bernhardsson); Ayari, Karlström; Stroud, Isak, Elanga; Gyökeres. CT: Graham Potter.

Guida TV Mondiali di Calcio: dove vedere Francia-Svezia?

La sfida tra Francia e Svezia, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si giocherà martedì 30 giugno 2026 alle ore 21:00 (ora italiana), In Italia, la partita viene trasmessa in diretta e in chiaro sui canali Rai (presumibilmente su Rai 1) e in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay. In abbonamento con DAZN.

Migliori quote per Francia-Svezia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Francia-Svezia
30/06/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.256.0011.00
1.276.0011.00
1.276.4010.50
1.256.0010.00
1.256.2510.50

Le nostre scommesse su Francia-Svezia

Questa partita rappresenta una storica prima volta assoluta: le due Nazionali non si sono mai affrontate prima d’ora nella fase finale di un Mondiale. Nei 23 precedenti totali (tra Europei, qualificazioni e Nations League), la Francia è in vantaggio con 12 vittorie, 5 pareggi e 6 successi della Svezia.

PRONOSTICO: 1+OVER 2.5 @1.70

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

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