I padroni di casa del Messico sono chiamati ad un sedicesimo di finale dei Mondiali di Calcio 2026 contro l’Ecuador che si è qualificata in extremis battendo la Germania in una vera e propria impresa per la Tricolor. Pronostico Messico-Ecuador 1 luglio 2026.

Pronostico Messico-Ecuador 1 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Messico-Ecuador match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

I padroni di casa del Messico si presentano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo e in una forma straordinaria. Hanno dominato il Gruppo A a punteggio pieno (9 punti), segnando 6 gol e senza subire nemmeno una rete (2-0 al Sudafrica, 1-0 alla Corea del Sud e 3-0 alla Repubblica Ceca). La compattezza difensiva degli uomini di Javier Aguirre è finora il vero punto di forza.

La Tricolor si è qualificata come una delle migliori terze del Gruppo E raccogliendo 4 punti. Dopo un inizio difficile (sconfitta 1-0 con la Costa d’Avorio e 0-0 con Curaçao), l’Ecuador ha compiuto una vera e propria impresa nell’ultima giornata, battendo la Germania per 2-1 in rimonta grazie ai gol di Angulo e Plata.

Probabili Formazioni Messico-Ecuador

MESSICO (4-3-3 / 4-2-3-1): Rangel; Sánchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones. CT: Javier Aguirre.

ECUADOR (4-4-2): Galíndez; Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia. CT: Sebastián Beccacece

Guida TV Mondiali di Calcio: dove vedere Messico-Ecuador?

La sfida tra Messico e Ecuador, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si giocherà mercoledì 1 luglio 2026 alle ore 03:00 (ora italiana, corrispondente alle ore 19:00 del 30 giugno locali). Il match è in diretta su DAZN.

Migliori quote per Messico-Ecuador

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Messico-Ecuador

Il bilancio complessivo della storia calcistica tra le due Nazionali conta ben 26 precedenti. Il Messico conduce nettamente il computo con 15 vittorie, contro i 5 successi dell’Ecuador e 6 pareggi totali. Tuttavia, l’ultimo scontro ufficiale ai gironi di Copa América 2024 è terminato con uno scialbo 0-0 che è costato l’eliminazione proprio ai messicani. Anche per questa sfida ci aspettiamo poche reti e giochiamo su meno di 3 gol totali e no gol, considerando anche la solidità della difesa messicana.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 + GOL NO @1.82

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.