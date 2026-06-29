Pronostico Belgio-Senegal: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Mondiali di calcio 2026

Pronostico Belgio-Senegal 1 luglio 2026
Pronostici Mondiali 2026
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29 Giugno 2026

Mercoledì 1 luglio si gioca il confronto diretto da dentro-fuori alla Coppa del Mondo, con i sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio che vedranno il Belgio favorito sui Leoni della Taranga del Senegal. Pronostico Belgio-Senegal 1 luglio 2026.

Pronostico Belgio-Senegal 1 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Belgio-Senegal match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

I Diavoli Rossi guidati da Rudi Garcia si presentano ai sedicesimi dopo aver vinto il Gruppo G. Il Belgio ha conquistato 5 punti frutto di una difesa solida e di un reparto offensivo capace di sbloccarsi nettamente nell’ultimo match (6 gol segnati e solo 2 subiti complessivi nel girone). Resta ancora indisponibile il difensore Debast, sebbene in netto miglioramento.

I Leoni della Teranga hanno avuto un percorso più tortuoso nel “Girone della Morte”. Qualificato come una delle migliori terze con 3 punti, il Senagal mostrato un gioco spumeggiante ma squilibrato (8 gol fatti e 6 subiti). L’assenza più pesante per il CT Thiaw riguarda il portiere titolare Édouard Mendy, fermato da un problema al ginocchio.

Pronostico Belgio-Senegal 1 luglio 2026

Pronostico Belgio-Senegal 1 luglio 2026

Probabili Formazioni Belgio-Senegal

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Tielemans; Bakayoko, De Bruyne, Doku; Lukaku.

SENEGAL (4-3-3): Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Matar Sarr, Gana Gueye, Pape Gueye; I. Sarr, Jackson, Mané.

Guida TV Mondiali di Calcio: dove vedere Belgio-Senegal?

La sfida tra Belgio e Senegal, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si giocherà mercoledì 1° luglio 2026 alle ore 22:00 (ora italiana) a Seattle. Partita in diretta su DAZN.

Migliori quote per Belgio-Senegal

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Belgio-Senegal
01/07/2026
21.00
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2.253.103.50
2.203.203.50
2.253.253.50
2.203.203.45
2.203.203.50

Le nostre scommesse su Belgio-Senegal

Si tratta del primo storico confronto assoluto in una fase finale di un Campionato del Mondo tra queste due nazionali. Il Belgio ha più esperienza, ma non ha convinto nella fase a gironi, e il Senegal è una squadra da prendere con le pinze. Vediamo una sfida in cui entrambe le formazioni, guidati da talentosi attaccanti, potranno andare a segno con almeno una rete per parte.

PRONOSTICO: GOL SI @1.91

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

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