Interessante scontro tutto europeo per i sedicesimi di finale dei Mondiali di Calcio 2026. La Spagna apre da favorita sull’Austria, con squadre in campo mercoledì primo luglio, alle ore 21:00 italiane. Pronostico Spagna-Austria 2 luglio 2026.

Pronostico Spagna-Austria 2 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Spagna-Austria match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Le Furie Rosse di Luis de la Fuente si sono qualificate vincendo il Gruppo F con 7 punti (vittorie contro Marocco e Galles, pareggio con la Nigeria). La Spagna esprime il consueto calcio di possesso palla (oltre il 65% di media nel torneo) ed è trascinata dallo stato di grazia di Lamine Yamal e Dani Olmo.

La selezione guidata da Ralf Rangnick ha superato il Gruppo B come seconda forza dietro all’Argentina, collezionando 6 punti (successi netti contro Cile e Canada, sconfitta per 2-1 contro l’Albiceleste). L‘Austria fa dell’intensità e del pressing asfissiante le sue armi migliori, con Marcel Sabitzer leader assoluto del centrocampo.

Probabili Formazioni Spagna-Austria

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams.

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Laimer; Wimmer, Sabitzer, Baumgartner; Gregoritsch.

Guida TV Mondiali di Calcio: dove vedere Spagna-Austria?

La sfida tra Spagna e Austria, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si giocherà mercoledì 1° luglio 2026 alle ore 21:00 (ora italiana) a Foxborough con diretta tv in chiaro sui canali Rai (presumibilmente su Rai 1) e in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay oltre a DAZN a pagamento.

Migliori quote per Spagna-Austria

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Spagna-Austria

Il bilancio storico complessivo pende nettamente a favore degli iberici. Nei precedenti totali tra le due nazionali, si contano 11 vittorie della Spagna, 4 pareggi e 5 successi dell’Austria. L’ultimo scontro ufficiale risale alle qualificazioni europee, mentre nella fase finale di un Mondiale non si affrontano dal lontano 1978 (vittoria austriaca per 2-1).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.85

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

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QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.