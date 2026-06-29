Nella notte tra mercoledì e giovedì a Toronto si sfidano due leggende del calcio moderno, Luka Modric e Cristiano Ronaldo, contro in questi sedicesimi di finale dei Mondiali di Calcio. Le quote favoriscono il Portogallo, ma attenzione ai croati che possono sempre competere in eventi del genere. Pronostico Portogallo-Croazia 3 luglio 2026.

Pronostico Portogallo-Croazia 3 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Portogallo-Croazia match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Il Portogallo si è qualificato come secondo nel Gruppo K raccogliendo 5 punti. Dopo un deludente pareggio all’esordio contro la RD del Congo (1-1) e una travolgente vittoria per 5-0 contro l’Uzbekistan, gli uomini di Roberto Martínez hanno chiuso il girone bloccati sullo 0-0 dalla Colombia. La difesa è d’acciaio con un solo gol subito finora.

La Croazia è arrivata seconda nel Gruppo L con 6 punti. Dopo aver perso la gara inaugurale contro l’Inghilterra, i croati si sono riscattati prontamente superando prima Panama e poi battendo il Ghana per 2-1 nello scontro decisivo.

Probabili Formazioni Portogallo-Croazia

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Inácio, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão.

CROAZIA (4-3-3): Livaković; Stanišić, Šutalo, Gvardiol, Sosa; Modrić, Kovačić, Pašalić; Sučić, Kramarić, Perišić.

Guida TV Mondiali di Calcio: dove vedere Portogallo-Croazia?

La sfida tra Portogallo e Croazia, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si giocherà giovedì 2 luglio 2026 alle ore 01:00 da Toronto. Diretta su DAZN.

Migliori quote per Portogallo-Croazia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Portogallo-Croazia

Il bilancio storico pende a favore dei lusitani. Nei vari scontri tra Europei, Nations League e amichevoli, il Portogallo vanta un netto vantaggio, ma la Croazia si è dimostrata un osso duro negli incroci più recenti. Questa partita costituisce un precedente storico assoluto in una fase finale di un Campionato del Mondo, e ci aspettiamo un match tirato e tattico, dove non vediamo valanghe di gol.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.75

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

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QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.