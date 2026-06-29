Il match che conclude il quadro dei sedicesimi di finale dei mondiali di calcio 2026 si gioca nella notte tra venerdì e sabato e vedrà in campo i Cafeteros, la Colombia, contro le Black Stars del Ghana. Pronostico Colombia-Ghana 4 luglio 2026.
Pronostico Colombia-Ghana 4 luglio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Colombia-Ghana match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.
La Colombia si è qualificata vincendo con merito il Gruppo K grazie a 7 punti. Dopo i successi contro Uzbekistan (3-1) e RD del Congo (1-0), i sudamericani hanno bloccato sullo 0-0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo nell’ultimo turno. La squadra esprime un calcio solido, molto organizzato ed è ancora imbattuta nel torneo.
Le Black Stars hanno agguantato la qualificazione come una delle migliori terze provenienti dal Gruppo L. Il Ghana si è dimostrato estremamente ostico, una formazione molto fisica, dando il meglio di sé quando può difendere bassa per poi colpire in contropiede sfruttando la velocità dei suoi esterni.
Probabili Formazioni Colombia-Ghana
COLOMBIA (4-1-2-3 / 4-3-3): Vargas; S. Arias, D. Sánchez, Lucumí, Machado; Lerma; Puerta, J. Arias; James Rodríguez, Córdoba, Luis Díaz.
GHANA (4-2-3-1): Ati-Zigi; Seidu, Djiku, Salisu, Mensah; Samed, Ashimeru; Nuamah, Kudus, J. Ayew; Williams.
Guida TV Mondiali di Calcio: dove vedere Colombia-Ghana?
La sfida tra Colombia e Ghana, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si giocherà sabato 4 luglio 2026 alle ore 03:30. In Italia, il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti completi della Coppa del Mondo di calcio.
Migliori quote per Colombia-Ghana
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Colombia-Ghana
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01/07/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.25
|6.00
|11.00
|1.27
|6.00
|11.00
|1.27
|6.40
|10.50
|1.25
|6.00
|10.00
|1.25
|6.25
|10.50
Le nostre scommesse su Colombia-Ghana
Questa sfida rappresenta un inedito assoluto al Mondiale. Le due nazionali non si sono mai affrontate prima d’ora nella fase finale di una Coppa del Mondo. Questa è una sfida in cui ci aspettiamo che entrambe le squadre possano andare a segno, ma non aspettatevi tante reti per gli Over. Preferiamo il Gol/Gol che ripaga ampiamente oltre la pari per un raddoppio abbondante.
PRONOSTICO: GOL SI @2.30
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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)
QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.