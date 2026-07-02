Sabato iniziano gli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio 2026 e ad aprire le danze di questo nuovo turno saranno il Canada, mai arrivato così lontano in una Coppa del Mondo, e i semifinalisti del 2022, il Marocco, che vuole sorprendere anche in questo Mondiale. Pronostico Canada-Marocco 4 luglio 2026.

Pronostico Canada-Marocco 4 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Canada-Marocco match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

La nazionale guidata da Jesse Marsch sta vivendo un sogno. Prima di questo torneo, il Canada non aveva mai ottenuto nemmeno un punto nella storia dei Mondiali. Dopo il pareggio con la Bosnia, la vittoria sul Qatar nei gironi e il successo per 1-0 contro il Sudafrica nei sedicesimi, i canadesi si trovano per la prima volta assoluta tra le migliori 16 del mondo. La squadra fa della solidità difensiva e delle ripartenze le sue armi migliori.

I semifinalisti del 2022, ora guidati dal nuovo CT Mohamed Ouahbi, confermano la loro grande caratura internazionale. Il Marocco ha superato i sedicesimi di finale battendo l’Olanda ai calci di rigore per 3-2 (dopo l’1-1 dei tempi regolamentari agguantato nei minuti di recupero). I nordafricani godono di una rosa più ricca di qualità tecnica, specialmente sulle fasce e a centrocampo.

Probabili Formazioni Canada-Marocco

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Miller, Davies; Laryea, Eustaqio, Kone, Shaffelburg; Larin, David.

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Allah; Amrabat, Ounahi, Saibari; Ziyech, En-Nesyri, Adli.

Guida TV Mondiali: dove vedere Canada-Marocco?

Il match degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 tra Canada e Marocco si giocherà sabato 4 luglio 2026 alle ore 19:00 italiane (le 12:00 locali) a Houston. La partita sarà in diretta su DAZN.

Migliori quote per Canada-Marocco

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Canada-Marocco

L’ultimo e più importante precedente risale alla fase a gironi del Mondiale di Qatar 2022, dove il Marocco si impose per 2-1 sul Canada. Questa volta puntiamo su un match con meno reti rispetto a quel precedente.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.63

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

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QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.