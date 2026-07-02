Dopo aver battuto la Germania, il Paraguay cerca un altra impresa agli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio 2026 dove sfiderà la grande favorita per la vittoria della Coppa del mondo, la Francia di Mbappè. Pronostico Paraguay-Francia 4 luglio 2026.

Pronostico Paraguay-Francia 4 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Paraguay-Francia match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Il Paraguay ha firmato la più grande sorpresa del torneo nei sedicesimi. L’Albirroja guidata da Gustavo Alfaro ha eliminato la blasonata Germania ai calci di rigore per 4-3 dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull’1-1. Pur soffrendo il possesso palla avversario, i sudamericani sanno chiudersi e colpire in contropiede in modo letale.

La nazionale di Didier Deschamps sta confermando i favori del pronostico ed è considerata da molti la favorita numero uno per il titolo. I Bleus si presentano forti di un percorso netto; la Francia ha dominato a punteggio pieno il Gruppo I (9 punti con 10 gol fatti) battendo nell’ordine Senegal, Iraq e Norvegia, prima di superare brillantemente lo scoglio dei sedicesimi.

Probabili Formazioni Paraguay-Francia

Paraguay (4-5-1): Gill; Cáceres, G. Gómez, Canale, J. Alonso; Almirón, Bobadilla, Cubas, Galarza, Enciso; Ávalos.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Tchouaméni, Kanté, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Olise.

Guida TV Mondiali: dove vedere Paraguay-Francia?

Il match degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 tra Paraguay e Francia si disputerà sabato 4 luglio 2026 alle ore 23:00 italiane (le 17:00 locali) a Philadelphia. In Italia la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN.

Migliori quote per Paraguay-Francia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Paraguay-Francia

Questo incrocio rievoca ricordi epici, in particolare la storica sfida degli ottavi di finale del Mondiale del 1998. In quel caso, la Francia faticò moltissimo contro la difesa paraguaiana guidata da Chilavert e passò il turno solo grazie al famoso Golden Gol di Laurent Blanc nei tempi supplementari. Giochiamo Under sulla somma gol asiatica, e se ci saranno esattamente 3 gol totali avremo il rimborso della puntata.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.80

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PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

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QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.