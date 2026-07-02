Una delle sfide più affascinanti degli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio 2026 si gioca domenica sera col Brasile di Ancelotti che se l’è vista brutta già ai sedicesimi contro il Giappone, e ora sfiderà la Norvegia di Haaland. Pronostico Brasile-Norvegia 5 luglio 2026.

Pronostico Brasile-Norvegia 5 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Brasile-Norvegia match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

La nazionale verdeoro guidata da Carlo Ancelotti ha sofferto tantissimo contro il Giappone nei sedicesimi. Sotto di un gol, il Brasile è riuscito a ribaltare la partita vincendo 2-1 grazie a una rete decisiva di Gabriel Martinelli al minuto 95. Il trascinatore assoluto del torneo resta però Vinicius Junior, già autore di 4 gol nella fase a gironi

Gli scandinavi stanno vivendo un Mondiale storico e hanno strappato il pass per gli ottavi superando la Costa d’Avorio per 2-1. A firmare la qualificazione della Norvegia all’86’ è stato il solito, implacabile Erling Haaland, l’uomo più atteso in grado di scardinare le difese avversarie in qualsiasi momento.

Probabili Formazioni Brasile-Norvegia

Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Arana; Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá; Rodrygo, Endrick (o Raphinha), Vinicius Junior.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Østigård, Ajer, Wolfe; Ødegaard, Berge, Thorsby; Bobb, Haaland, Nusa.

Guida TV Mondiali: dove vedere Brasile-Norvegia?

Il match degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 tra Brasile e Norvegia si disputerà domenica 5 luglio 2026 alle ore 22:00 italiane (le 16:00 locali) al MetLife Stadium. Diretta sui DAZN.

Migliori quote per Brasile-Norvegia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Brasile-Norvegia

Curiosamente nella sua storia, il Brasile non ha mai battuto la Norvegia. Nei quattro precedenti ufficiali si contano due pareggi e due vittorie norvegesi. I potenziali offensivi non mancano da ambo le parti, e andiamo con entrambe le squadre a segno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.70

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.