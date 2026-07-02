Anche l’Inghilterra non ha passeggiato lo scorso turno, vincendo 2-1 in rimonta contro il modesto Congo, e ora si troverà contro i padroni di casa del Messico, quasi imbattibili sul proprio campo, per questi ottavi di finale dei Mondiali di Calcio. Pronostico Messico-Inghilterra 6 luglio 2026.

Pronostico Messico-Inghilterra 6 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Messico-Inghilterra match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

I padroni di casa del Messico, guidati da Javier Aguirre stanno disputando un Mondiale perfetto e arrivano agli ottavi spinti da un’intera nazione. Hanno vinto tutte e quattro le partite giocate finora nel torneo, segnando 8 gol e mantenendo la porta totalmente inviolata (0 gol subiti). Oltre al tifo, giocheranno con l’enorme vantaggio dell’altitudine di Città del Messico (oltre 2.000 metri), dove storicamente sono quasi imbattibili.

La nazionale dei “Tre Leoni”, allenata da Thomas Tuchel, ha faticato molto di più del previsto nei sedicesimi di finale. L’Inghilterra andata a sorpresa in svantaggio contro la modesta RD Congo, riuscendo a ribaltare la partita e vincere 2-1 solo grazie a una doppietta provvidenziale del capitano Harry Kane.

Probabili Formazioni Messico-Inghilterra

Messico (4-3-3): Ochoa; J. Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Romo, Álvarez, Chávez; Vega, Giménez, Quiñones.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Rice, Mainoo; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

Guida TV Mondiali: dove vedere Messico-Inghilterra?

Il match degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 tra Messico e Inghilterra si disputerà nella notte italiana tra domenica 5 e lunedì 6 luglio 2026 alle ore 02:00 (le 18:00 locali del 5 luglio) nello storico Estadio Azteca di Mexico City. Diretta su DAZN.

Migliori quote per Messico-Inghilterra

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Messico-Inghilterra

L’Inghilterra rievoca ricordi calcistici mitici, dato che l’Azteca è lo stadio in cui l’Inghilterra fu eliminata ai quarti nel 1986 dal leggendario match con l’Argentina di Maradona. In generale, il Messico nel suo “fortino” ha un ruolino spaventoso: ha perso solo 2 delle ultime 89 partite competitive giocate all’Azteca. Giochiamo sulla sorpresa, l’eliminazione degli inglesi, con i messicani che potranno continuare il loro mondiale verso i quarti.

PRONOSTICO: MESSICO QUALIFICATA @2.00

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.