Pronostico USA-Belgio: analisi e scommesse sugli ottavi di finale dei Mondiali di calcio del 07-07-2026

Pronostico USA-Belgio 7 luglio 2026
Pronostici Mondiali 2026
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2 Luglio 2026

Nella notte tra lunedì e martedì sono in campo i padroni di casa degli Stati Uniti a Seattle, per gli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio contro un Belgio che finora non ha convinto quanto gli USA. Pronostico USA-Belgio 7 luglio 2026.

Pronostico USA-Belgio 7 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di USA-Belgio match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Gli USA hanno superato agevolmente i sedicesimi battendo 2-0 la Bosnia Erzegovina a Seattle, trascinata dal pubblico di casa. La brutta notizia riguarda però l’attacco: la squadra dovrà fare a meno del centravanti Folarin Balogun, espulso nell’ultimo match dopo aver segnato il gol del vantaggio.

I “Diavoli Rossi” del Belgio si sono qualificati al termine di una pazza rimonta per 3-2 contro il Senegal. Sotto nel punteggio, gli europei hanno agguantato la qualificazione grazie a un gol nei minuti di recupero. La squadra mostra una grandissima forza mentale e un reparto offensivo stellare, pur palesando evidenti amnesie difensive.

Pronostico USA-Belgio 7 luglio 2026

Pronostico USA-Belgio 7 luglio 2026

Probabili Formazioni USA-Belgio

Stati Uniti (4-3-3): Turner; Scally, Richards, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Pepi, Pulisic.

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Tielemans; Bakayoko, De Bruyne, Doku; Openda.

Guida TV Mondiali: dove vedere USA-Belgio?

Il match degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 tra Stati Uniti e Belgio si disputerà nella notte italiana tra lunedì 6 e martedì 7 luglio 2026 alle ore 02:00 (le 17:00 locali del 6 luglio) a Seattle. Diretta su DAZN.

Migliori quote per USA-Belgio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

USA-Belgio
04/07/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.503.252.80
2.503.502.75
2.603.452.75
2.553.402.70
2.553.352.75

Le nostre scommesse su USA-Belgio

Nel 1930, al primo Mondiale della storia, gli Stati Uniti vinsero nettamente per 3-0. Nel 2014, sempre agli ottavi di finale, il Belgio eliminò gli USA per 2-1 al termine di una partita leggendaria, decisa nei tempi supplementari e ricordata per le storiche 16 parate del portiere statunitense Tim Howard. In questo mondiale il Belgio sta concedendo troppo in difesa, ma grazie al proprio attacco è riuscito a mettere le cose apposto. Andiamo con una bella sfida da almeno 3 gol totali.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.74

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

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