Nella notte tra lunedì e martedì sono in campo i padroni di casa degli Stati Uniti a Seattle, per gli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio contro un Belgio che finora non ha convinto quanto gli USA. Pronostico USA-Belgio 7 luglio 2026.

Pronostico USA-Belgio 7 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di USA-Belgio match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Gli USA hanno superato agevolmente i sedicesimi battendo 2-0 la Bosnia Erzegovina a Seattle, trascinata dal pubblico di casa. La brutta notizia riguarda però l’attacco: la squadra dovrà fare a meno del centravanti Folarin Balogun, espulso nell’ultimo match dopo aver segnato il gol del vantaggio.

I “Diavoli Rossi” del Belgio si sono qualificati al termine di una pazza rimonta per 3-2 contro il Senegal. Sotto nel punteggio, gli europei hanno agguantato la qualificazione grazie a un gol nei minuti di recupero. La squadra mostra una grandissima forza mentale e un reparto offensivo stellare, pur palesando evidenti amnesie difensive.

Probabili Formazioni USA-Belgio

Stati Uniti (4-3-3): Turner; Scally, Richards, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Pepi, Pulisic.

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Tielemans; Bakayoko, De Bruyne, Doku; Openda.

Guida TV Mondiali: dove vedere USA-Belgio?

Il match degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 tra Stati Uniti e Belgio si disputerà nella notte italiana tra lunedì 6 e martedì 7 luglio 2026 alle ore 02:00 (le 17:00 locali del 6 luglio) a Seattle. Diretta su DAZN.

Migliori quote per USA-Belgio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su USA-Belgio

Nel 1930, al primo Mondiale della storia, gli Stati Uniti vinsero nettamente per 3-0. Nel 2014, sempre agli ottavi di finale, il Belgio eliminò gli USA per 2-1 al termine di una partita leggendaria, decisa nei tempi supplementari e ricordata per le storiche 16 parate del portiere statunitense Tim Howard. In questo mondiale il Belgio sta concedendo troppo in difesa, ma grazie al proprio attacco è riuscito a mettere le cose apposto. Andiamo con una bella sfida da almeno 3 gol totali.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.74

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.