Un derby iberico da non perdere andrà in scena lunedì sera, in Texas, con la Spagna del giovane Yamal che sfiderà il Portogallo dell’infinito Cristiano Ronaldo, in un vero e proprio scontro generazionale tra due nazionali che in passato hanno spesso giocato match equilibrati. Pronostico Portogallo-Spagna 6 luglio 2026.

Pronostico Portogallo-Spagna 6 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Portogallo-Spagna match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

La Spagna arriva agli ottavi di finale dopo aver espresso un calcio dominante; ha travolto l’Austria concedendo pochissimo dietro nel 3-0 finale. La Spagna ha chiuso il Gruppo E al 1° posto raccogliendo 7 punti. Ha debuttato con un sorprendente e sprecone pareggio per 0-0 contro Capo Verde, per poi ingranare battendo l’Arabia Saudita (4-0) e l’Uruguay (1-0). Mikel Oyarzabal è il miglior marcatore spagnolo finora nel torneo con 2 gol.

Il Portogallo ha mostrato grande carattere nell’eliminare la Croazia, ma ha evidenziato qualche amnesia difensiva in più durante la fase a gironi. Sarà la sfida generazionale definitiva tra l’infinito Cristiano Ronaldo (al suo primo gol in questo Mondiale contro la Croazia) e il giovanissimo talento Lamine Yamal, faro dell’attacco spagnolo. Il Portogallo ha dimostrato una resilienza mentale fuori dal comune. Nei sedicesimi contro la Croazia è andato sotto a causa del gol di Perišić al 52° minuto, ma ha completamente ribaltato il match grazie alle reti di Cristiano Ronaldo (rigore al 67°) e Gonçalo Ramos (94° in pieno recupero). Contro i croati i lusitani hanno collezionato ben 15 tiri totali e conquistato 9 calci d’angolo, dimostrando una costante spinta sulle corsie esterne.

Probabili Formazioni Portogallo-Spagna

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo.

Guida TV Mondiali: dove vedere Portogallo-Spagna?

Portogallo-Spagna sarà l’attesissimo big match degli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026, in programma lunedì 6 luglio 2026 alle ore 21:00 CEST in Texas, con diretta su DAZN ma anche in chiaro sui canali Rai e Rai Play.

Migliori quote per Portogallo-Spagna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Portogallo-Spagna

L’ultimo precedente ufficiale risale all’8 giugno 2025 nella finale di Nations League. La partita finì 2-2 dopo i tempi supplementari e vide il Portogallo trionfare ai calci di rigore per 5-3. Le due squadre avevano pareggiato 5 volte consecutive tra il 2018 e il 2022 nei tempi regolamentari, incluso lo storico 3-3 ai Mondiali di Russia 2018. Prendiamo una X a stake basso anche per questo importante scontro.

PRONOSTICO: PAREGGIO @3.65

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.