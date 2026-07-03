Pronostico Portogallo-Spagna: analisi, quote e scommesse ottavi di finale Mondiali di Calcio del 06-07-2026

Pronostico Portogallo-Spagna 6 luglio 2026
Pronostici Mondiali 2026
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3 Luglio 2026

Un derby iberico da non perdere andrà in scena lunedì sera, in Texas, con la Spagna del giovane Yamal che sfiderà il Portogallo dell’infinito Cristiano Ronaldo, in un vero e proprio scontro generazionale tra due nazionali che in passato hanno spesso giocato match equilibrati. Pronostico Portogallo-Spagna 6 luglio 2026.

Pronostico Portogallo-Spagna 6 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Portogallo-Spagna match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

La Spagna arriva agli ottavi di finale dopo aver espresso un calcio dominante; ha travolto l’Austria concedendo pochissimo dietro nel 3-0 finale. La Spagna ha chiuso il Gruppo E al 1° posto raccogliendo 7 punti. Ha debuttato con un sorprendente e sprecone pareggio per 0-0 contro Capo Verde, per poi ingranare battendo l’Arabia Saudita (4-0) e l’Uruguay (1-0). Mikel Oyarzabal è il miglior marcatore spagnolo finora nel torneo con 2 gol.

 Il Portogallo ha mostrato grande carattere nell’eliminare la Croazia, ma ha evidenziato qualche amnesia difensiva in più durante la fase a gironi. Sarà la sfida generazionale definitiva tra l’infinito Cristiano Ronaldo (al suo primo gol in questo Mondiale contro la Croazia) e il giovanissimo talento Lamine Yamal, faro dell’attacco spagnolo. Il Portogallo ha dimostrato una resilienza mentale fuori dal comune. Nei sedicesimi contro la Croazia è andato sotto a causa del gol di Perišić al 52° minuto, ma ha completamente ribaltato il match grazie alle reti di Cristiano Ronaldo (rigore al 67°) e Gonçalo Ramos (94° in pieno recupero). Contro i croati i lusitani hanno collezionato ben 15 tiri totali e conquistato 9 calci d’angolo, dimostrando una costante spinta sulle corsie esterne.

Pronostico Portogallo-Spagna 6 luglio 2026

Pronostico Portogallo-Spagna 6 luglio 2026

Probabili Formazioni Portogallo-Spagna

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo.

Guida TV Mondiali: dove vedere Portogallo-Spagna?

Portogallo-Spagna sarà l’attesissimo big match degli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026, in programma lunedì 6 luglio 2026 alle ore 21:00 CEST in Texas, con diretta su DAZN ma anche in chiaro sui canali Rai e Rai Play.

Migliori quote per Portogallo-Spagna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Portogallo-Spagna
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
4.003.501.90
4.003.501.91
4.003.651.93
4.003.551.90
4.103.551.90

Le nostre scommesse su Portogallo-Spagna

L’ultimo precedente ufficiale risale all’8 giugno 2025 nella finale di Nations League. La partita finì 2-2 dopo i tempi supplementari e vide il Portogallo trionfare ai calci di rigore per 5-3. Le due squadre avevano pareggiato 5 volte consecutive tra il 2018 e il 2022 nei tempi regolamentari, incluso lo storico 3-3 ai Mondiali di Russia 2018. Prendiamo una X a stake basso anche per questo importante scontro.

PRONOSTICO: PAREGGIO @3.65

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

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