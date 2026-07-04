Pronostico Argentina-Egitto: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse Mondiali di Calcio del 07-07-2026

Pronostico Argentina-Egitto 7 luglio 2026
Pronostici Mondiali 2026
Avatar
di
4 Luglio 2026

L’Argentina campione in carica ha rischiato grosso ai sedicesimi contro la piccola Capo Verde, ma ancora una volta Messi e compagni sono riusciti a superare l’ostacolo e agli ottavi dei Mondiali di Calcio affronteranno il sorprendente Egitto di Salah. Pronostico Argentina-Egitto 7 luglio 2026.

Pronostico Argentina-Egitto 7 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Argentina-Egitto match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

I campioni del mondo in carica dell’Argentina, guidati da Lionel Scaloni hanno evitato una clamorosa eliminazione superando l’ostico Capo Verde per 3-2 dopo i tempi supplementari. Decisivo il gol di testa di Cristian Romero al 111′ su assist di Lionel Messi, autore anche della prima rete dell’incontro. Nonostante la superiorità tecnica, l’Argentina ha mostrato insolite amnesie difensive concedendo due pareggi temporanei.

I “Faraoni” stanno vivendo la miglior campagna mondiale della loro storia. Hanno conquistato l’accesso agli ottavi battendo l’Australia ai calci di rigore (4-2) dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull’1-1 (vantaggio iniziale di Emam Ashour per gli egiziani). La stella dell’Egitto Mohamed Salah ha siglato con un “cucchiaio” uno dei rigori decisivi.

Pronostico Argentina-Egitto 7 luglio 2026

Pronostico Argentina-Egitto 7 luglio 2026

Probabili Formazioni Argentina-Egitto

ARGENTINA (4-4-2): E. Martínez; Molina, C. Romero, L. Martínez, Medina; De Paul, E. Fernández, Mac Allister, Almada; Messi, Lautaro Martínez.

EGITTO (4-3-3): El-Shenawy; Hany, Abdelmaguid, Hegazi, Hamdi; Fathi, Elneny, Ashour; Zizo, Mostafa Mohamed, Salah

Guida TV Calcio: dove vedere Argentina-Egitto?

La sfida tra Argentina ed Egitto, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, si giocherà martedì 7 luglio 2026 alle ore 18:00 italiane (12:00 locali) all’Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium). In Italia la partita sarà visibile in diretta sui canali Rai (Rai 1 o Rai Sport) e in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay. In abbonamento su DAZN.

Migliori quote per Argentina-Egitto

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Argentina-Egitto
07/07/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.364.5010.00
1.364.759.50
1.374.909.60
1.364.5010.00
1.354.859.00

Le nostre scommesse su Argentina-Egitto

Non esistono precedenti ufficiali recenti in partite competitive tra le due nazionali maggiori. L’unico scontro diretto rilevante è un’amichevole internazionale del 2008 vinta dall’Argentina per 2-0. Andiamo su entrambe le squadre a segno, un opzione non così scontata in un match del genere, ma con una quota di assoluto valore nello scontro tra Salah e Messi che garantiscono grande qualità offensiva da ambo le parti.

PRONOSTICO: GOL SI @2.40

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Canada-Marocco: analisi, quote e scommesse ottavi di finale Mondiali di calcio del 04-07-2026
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico Canada-Marocco: analisi, quote e scommesse ottavi di finale Mondiali di calcio del 04-07-2026
2 Luglio 2026
Pronostico Paraguay-Francia: statistiche, formazioni, guida tv e scommesse ottavi dei Mondiali di calcio del 04-07-2026
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico Paraguay-Francia: statistiche, formazioni, guida tv e scommesse ottavi dei Mondiali di calcio del 04-07-2026
2 Luglio 2026
Pronostico Brasile-Norvegia: big match per gli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio del 5 luglio 2026
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico Brasile-Norvegia: big match per gli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio del 5 luglio 2026
2 Luglio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.