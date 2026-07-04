L’Argentina campione in carica ha rischiato grosso ai sedicesimi contro la piccola Capo Verde, ma ancora una volta Messi e compagni sono riusciti a superare l’ostacolo e agli ottavi dei Mondiali di Calcio affronteranno il sorprendente Egitto di Salah. Pronostico Argentina-Egitto 7 luglio 2026.

Pronostico Argentina-Egitto 7 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Argentina-Egitto match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

I campioni del mondo in carica dell’Argentina, guidati da Lionel Scaloni hanno evitato una clamorosa eliminazione superando l’ostico Capo Verde per 3-2 dopo i tempi supplementari. Decisivo il gol di testa di Cristian Romero al 111′ su assist di Lionel Messi, autore anche della prima rete dell’incontro. Nonostante la superiorità tecnica, l’Argentina ha mostrato insolite amnesie difensive concedendo due pareggi temporanei.

I “Faraoni” stanno vivendo la miglior campagna mondiale della loro storia. Hanno conquistato l’accesso agli ottavi battendo l’Australia ai calci di rigore (4-2) dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull’1-1 (vantaggio iniziale di Emam Ashour per gli egiziani). La stella dell’Egitto Mohamed Salah ha siglato con un “cucchiaio” uno dei rigori decisivi.

Probabili Formazioni Argentina-Egitto

ARGENTINA (4-4-2): E. Martínez; Molina, C. Romero, L. Martínez, Medina; De Paul, E. Fernández, Mac Allister, Almada; Messi, Lautaro Martínez.

EGITTO (4-3-3): El-Shenawy; Hany, Abdelmaguid, Hegazi, Hamdi; Fathi, Elneny, Ashour; Zizo, Mostafa Mohamed, Salah

Guida TV Calcio: dove vedere Argentina-Egitto?

La sfida tra Argentina ed Egitto, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, si giocherà martedì 7 luglio 2026 alle ore 18:00 italiane (12:00 locali) all’Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium). In Italia la partita sarà visibile in diretta sui canali Rai (Rai 1 o Rai Sport) e in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay. In abbonamento su DAZN.

Migliori quote per Argentina-Egitto

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Argentina-Egitto

Non esistono precedenti ufficiali recenti in partite competitive tra le due nazionali maggiori. L’unico scontro diretto rilevante è un’amichevole internazionale del 2008 vinta dall’Argentina per 2-0. Andiamo su entrambe le squadre a segno, un opzione non così scontata in un match del genere, ma con una quota di assoluto valore nello scontro tra Salah e Messi che garantiscono grande qualità offensiva da ambo le parti.

PRONOSTICO: GOL SI @2.40

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

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QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.