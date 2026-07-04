L’ultimo ottavo di finale dei Mondiali di Calcio è in programma martedì sera a Vancouver con la Svizzera che sfiderà la Colombia in un match sulla carta molto equilibrato. Pronostico Svizzera-Colombia 7 luglio 2026.
Pronostico Svizzera-Colombia 7 luglio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Svizzera-Colombia match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.
Gli elvetici guidati da Murat Yakın arrivano all’appuntamento riposati e fiduciosi dopo aver dominato e battuto l’Algeria per 2-0 nei sedicesimi di finale. La Svizzera mostra la consueta solidità europea, mista a un’ottima transizione offensiva
I Cafeteros di Néstor Lorenzo hanno strappato il pass battendo il Ghana per 1-0 a Kansas City, grazie a una rete decisiva di Jhon Arias al 14’. La Colombia sta affrontando un Mondiale storicamente unico, essendo l’unica squadra a giocare in tutti e tre i paesi ospitanti (Messico, USA e ora Canada).
Probabili Formazioni Svizzera-Colombia
SVIZZERA (3-4-2-1): Kobel; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye; Aebischer, Vargas; Embolo.
COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Ríos, Lerma; J. Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Durán.
Guida TV Calcio: dove vedere Svizzera-Colombia?
L’ottavo di finale dei Mondiali 2026 tra Svizzera e Colombia si giocherà martedì 7 luglio 2026 alle ore 22:00 italiane (13:00 locali) al BC Place (Vancouver Stadium) in Canada. In Italia il match sarà trasmesso in diretta in chiaro sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. In abbonamento su DAZN.
Migliori quote per Svizzera-Colombia
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Svizzera-Colombia
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07/07/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|3.40
|3.25
|2.20
|3.50
|3.10
|2.25
|3.50
|3.25
|2.25
|3.40
|3.25
|2.20
|3.40
|3.25
|2.20
Le nostre scommesse su Svizzera-Colombia
I precedenti storici sono rarissimi in ambito ufficiale. Nelle ultime amichevoli pre-mondiali degli anni passati le squadre si sono equamente divise le forze, ma l’equilibrio è totale. In particolare nel primo tempo ci aspettiamo un match bloccato.
PRONOSTICO: X PRIMO TEMPO @2.05
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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)
QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.