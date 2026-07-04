L’ultimo ottavo di finale dei Mondiali di Calcio è in programma martedì sera a Vancouver con la Svizzera che sfiderà la Colombia in un match sulla carta molto equilibrato. Pronostico Svizzera-Colombia 7 luglio 2026.

Pronostico Svizzera-Colombia 7 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Svizzera-Colombia match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Gli elvetici guidati da Murat Yakın arrivano all’appuntamento riposati e fiduciosi dopo aver dominato e battuto l’Algeria per 2-0 nei sedicesimi di finale. La Svizzera mostra la consueta solidità europea, mista a un’ottima transizione offensiva

I Cafeteros di Néstor Lorenzo hanno strappato il pass battendo il Ghana per 1-0 a Kansas City, grazie a una rete decisiva di Jhon Arias al 14’. La Colombia sta affrontando un Mondiale storicamente unico, essendo l’unica squadra a giocare in tutti e tre i paesi ospitanti (Messico, USA e ora Canada).

Probabili Formazioni Svizzera-Colombia

SVIZZERA (3-4-2-1): Kobel; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye; Aebischer, Vargas; Embolo.

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Ríos, Lerma; J. Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Durán.

Guida TV Calcio: dove vedere Svizzera-Colombia?

L’ottavo di finale dei Mondiali 2026 tra Svizzera e Colombia si giocherà martedì 7 luglio 2026 alle ore 22:00 italiane (13:00 locali) al BC Place (Vancouver Stadium) in Canada. In Italia il match sarà trasmesso in diretta in chiaro sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. In abbonamento su DAZN.

Migliori quote per Svizzera-Colombia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Svizzera-Colombia

I precedenti storici sono rarissimi in ambito ufficiale. Nelle ultime amichevoli pre-mondiali degli anni passati le squadre si sono equamente divise le forze, ma l’equilibrio è totale. In particolare nel primo tempo ci aspettiamo un match bloccato.

PRONOSTICO: X PRIMO TEMPO @2.05

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.