Pronostico Svizzera-Colombia: analisi e scommesse ottavi di finale dei Mondiali di Calcio del 7 luglio 2026

Pronostici Mondiali 2026
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4 Luglio 2026

L’ultimo ottavo di finale dei Mondiali di Calcio è in programma martedì sera a Vancouver con la Svizzera che sfiderà la Colombia in un match sulla carta molto equilibrato. Pronostico Svizzera-Colombia 7 luglio 2026.

Pronostico Svizzera-Colombia 7 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Svizzera-Colombia match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Gli elvetici guidati da Murat Yakın arrivano all’appuntamento riposati e fiduciosi dopo aver dominato e battuto l’Algeria per 2-0 nei sedicesimi di finale. La Svizzera mostra la consueta solidità europea, mista a un’ottima transizione offensiva

I Cafeteros di Néstor Lorenzo hanno strappato il pass battendo il Ghana per 1-0 a Kansas City, grazie a una rete decisiva di Jhon Arias al 14’. La Colombia sta affrontando un Mondiale storicamente unico, essendo l’unica squadra a giocare in tutti e tre i paesi ospitanti (Messico, USA e ora Canada).

Pronostico Svizzera-Colombia 7 luglio 2026

Pronostico Svizzera-Colombia 7 luglio 2026

Probabili Formazioni Svizzera-Colombia

SVIZZERA (3-4-2-1): Kobel; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye; Aebischer, Vargas; Embolo.

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Ríos, Lerma; J. Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Durán.

Guida TV Calcio: dove vedere Svizzera-Colombia?

L’ottavo di finale dei Mondiali 2026 tra Svizzera e Colombia si giocherà martedì 7 luglio 2026 alle ore 22:00 italiane (13:00 locali) al BC Place (Vancouver Stadium) in Canada. In Italia il match sarà trasmesso in diretta in chiaro sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. In abbonamento su DAZN.

Migliori quote per Svizzera-Colombia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Svizzera-Colombia
07/07/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.403.252.20
3.503.102.25
3.503.252.25
3.403.252.20
3.403.252.20

Le nostre scommesse su Svizzera-Colombia

I precedenti storici sono rarissimi in ambito ufficiale. Nelle ultime amichevoli pre-mondiali degli anni passati le squadre si sono equamente divise le forze, ma l’equilibrio è totale. In particolare nel primo tempo ci aspettiamo un match bloccato.

PRONOSTICO: X PRIMO TEMPO @2.05

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

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QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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