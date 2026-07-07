Giovedì iniziano i quarti di finale dei Mondiali di Calcio, e si entra davvero nel vivo con una sfida da non perdere: la favorita Francia, dopo la fatica contro il Paraguay, sfida il Marocco che ormai non è più una sorpresa e punta alle semifinali anche in questa edizione della Coppa del Mondo di calcio. Pronostico Francia-Marocco 9 luglio 2026.

Pronostico Francia-Marocco 9 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Francia-Marocco match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

La Francia si presenta ai quarti dopo aver superato faticosamente il Paraguay per 1-0 negli ottavi a seguito del più agevole 3-0 rifilato alla Svezia ai sedicesimi. I Bleus si affidano alla solidità difensiva guidata da Saliba e sull’estro della stella Kylian Mbappé.

Il Marocco prosegue il suo straordinario percorso globale dopo aver eliminato con un netto 3-0 i padroni di casa del Canada agli ottavi, e prima aveva eliminato anche l’Olanda. I Leoni dell’Atlante rispondono con un collettivo estremamente organizzato e la classe di elementi come Achraf Hakimi e Brahim Diaz.

Probabili Formazioni Francia-Marocco

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Barcola; Mbappé.

Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Guida TV Mondiali: dove vedere Francia-Marocco?

l match tra Francia e Marocco, valido come primo quarto di finale si giocherà giovedì 9 luglio 2026 alle ore 22:00 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1, che detiene i diritti per i quarti di finale del torneo e in streaming su Rai Play. Tutte le partite in abbonamento su DAZN.

Migliori quote per Francia-Marocco

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Francia-Marocco

La sfida rievoca la celebre semifinale del Mondiale 2022 in Qatar (vinta 2-0 dai transalpini) ed è un vero e proprio “derby francofono” carico di forti significati storici, sociali e geopolitici.

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Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.