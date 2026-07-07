Pronostico Spagna-Belgio: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse quarti di finale Mondiale del 10 luglio 2026

Pronostico Spagna-Belgio 10 luglio 2026
Pronostici Mondiali 2026
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7 Luglio 2026

Venerdì tocca a Spagna e Belgio sfidarsi per i quarti di finale dei Mondiali di calcio, con i belgi che hanno impartito una dura lezione ai padroni di casa degli USA mentre la Spagna ha vinto il derby iberico col Portogallo all’ultimo minuto. Pronostico Spagna-Belgio 10 luglio 2026.

Pronostico Spagna-Belgio 10 luglio 2026: analisi e statistiche 

Andiamo a vedere l’analisi di Spagna-Belgio match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

La Spagna ha raggiunto i quarti di finale eliminando il Portogallo nel derby iberico grazie un gol nei minuti finali del subentrato Merino. Le Furie Rosse mantengono la loro identità legata al controllo del possesso palla e alla rapidità sugli esterni con Yamal e Williams.

Il Belgio ha strappato la qualificazione superando nettamente i padroni di casa degli Stati Uniti per 4-1. I Diavoli Rossi arrivano con il morale altissimo dopo la prova di forza contro gli USA, trascinati dalla leadership tecnica di Kevin De Bruyne.

Pronostico Spagna-Belgio 10 luglio 2026

Pronostico Spagna-Belgio 10 luglio 2026

Probabili Formazioni Spagna-Belgio

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams.

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Tielemans; Bakayoko, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Guida TV Mondiali: dove vedere Spagna-Belgio?

Il match tra Spagna e Belgio, valido come secondo quarto di finale si giocherà venerdì 10 luglio 2026 alle ore 21:00 italiane presso il Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) in California. La diretta TV dell’incontro sarà trasmessa su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Tutte le partite in abbonamento su DAZN.

Migliori quote per Spagna-Belgio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Spagna-Belgio
09/07/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.573.756.00
1.604.005.25
1.603.805.40
1.573.756.00
1.624.005.25

Le nostre scommesse su Spagna-Belgio

Tanti i precedenti tra queste due importanti nazionali europee, col Belgio che non batte gli spagnoli dal 1986 ai mondiali, e ai rigori. Da allora un pareggio e ben 6 vittorie della Spagna. Le Furie Rosse hanno messo a segno un record con 6 partite consecutive ai mondiali senza subire gol, vediamo se almeno Lukaku e compagni riusciranno a segnare una rete alla Spagna e giochiamo su entrambe le nazionali a segno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.82

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

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