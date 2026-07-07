Pronostico Norvegia-Inghilterra: analisi e scommesse sui quarti di finale dei Mondiali di calcio del 11-07-2026

Pronostico Norvegia-Inghilterra 11 luglio 2026
Pronostici Mondiali 2026
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7 Luglio 2026

Sabato ci attende un quarto di finale dei Mondiali di calcio molto interessante, lo scontro tra due grandi bomber come Harry Kane per l’Inghilterra, ed Erling Haaland che ha segnato una doppietta per la Norvegia, nella storica vittoria sul Brasile lo scorso turno. Pronostico Norvegia-Inghilterra 11 luglio 2026.

Pronostico Norvegia-Inghilterra 11 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Norvegia-Inghilterra match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

La Norvegia sta vivendo un sogno storico. Ha superato la Costa d’Avorio ai sedicesimi e ha compiuto una vera impresa superando per 2-1 anche il Brasile, con doppietta del fenomenale Erling Haaland. Tutto sembra andare bene per i norvegesi anche se il CT Solbakken ha espresso timori per un virus e per la stanchezza fisica dell’organico.

L’Inghilterra ha raggiunto questo turno piegando un ostico Messico per 3-2 all’Azteca, risultato per niente scontato. Gli inglesi mostrano la solita enorme qualità tecnica sulla trequarti guidata da Jude Bellingham, ma palesano qualche fragilità dietro.

Pronostico Norvegia-Inghilterra 11 luglio 2026

Pronostico Norvegia-Inghilterra 11 luglio 2026

Probabili Formazioni Norvegia-Inghilterra

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, David Wolfe; Thorstvedt, Berge, Ødegaard; Sørloth, Haaland, Nusa.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

Guida TV Mondiali: dove vedere Norvegia-Inghilterra?

Il match tra Norvegia e Inghilterra, valido come terzo quarto di finale si giocherà sabato 11 luglio 2026 alle ore 23:00 italiane a Miami. La diretta televisiva dell’incontro sarà trasmessa su Rai 1 e in streaming in chiaro su Rai Play mentre su DAZN, in abbonamento, tutte le partite.

Migliori quote per Norvegia-Inghilterra

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Norvegia-Inghilterra
11/07/2026
21.00
Bookmaker1X2
4.003.601.85
4.003.751.85
4.003.701.87
4.003.601.85
4.003.701.87

Le nostre scommesse su Norvegia-Inghilterra

I precedenti storici tra Norvegia e Inghilterra vedono i britannici in netto vantaggio con 7 vittorie complessive contro le 2 dei norvegesi, oltre a 3 pareggi su un totale di 12 sfide ufficiali disputate dal 1937 a oggi. La partita è presentata dai media mondiali come il super scontro tra i due bomber più dominanti della Premier League, Erling Haaland contro Harry Kane.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.73

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026, dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

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