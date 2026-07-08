L’ultimo quarto di finale dei Mondiali di Calcio 2026 si giocherà nella notte tra sabato e domenica, con i campioni in carica dell’Argentina che hanno rischiato grosso con l’Egitto, e ora sfideranno la Svizzera che ha avuto meglio della Colombia ai rigori. Pronostico Argentina-Svizzera 12 luglio 2026.

Pronostico Argentina-Svizzera 12 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Argentina-Svizzera match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

L‘Argentina ha mostrato una straordinaria potenza di fuoco offensiva ma ha concesso qualcosa dietro (come dimostrano i due gol subiti dall’Egitto, in una partita in cui gli argentini hanno dovuto rimontare da sotto 0-2, fino al 3-2 nei minuti di recupero, e con un altro rigore sbagliato da Messi.

La Svizzera si conferma una squadra estremamente solida e difficile da scardinare, avendo subito pochissime reti e uscendo indenne da una battaglia tattica contro la Colombia superata ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari.

Probabili Formazioni Argentina-Svizzera

ARGENTINA (4-4-2). Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Almada; Messi, Lautaro Martínez.

SVIZZERA (4-2-3-1). Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo.

Guida TV Calcio: dove vedere Argentina-Svizzera?

Il quarto di finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Svizzera si giocherà domenica 12 luglio 2026 alle ore 03:00 italiane con diretta in chiaro su Rai 1 HD e in streaming su RaiPlay. Tutti i match in abbonamento anche su DAZN.

Migliori quote per Argentina-Svizzera

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Argentina-Svizzera

L’ultimo scontro in Coppa del Mondo risale agli ottavi di finale del Mondiale 2014, dove l’Argentina si impose per 1-0 sui rossocrociati grazie a un gol di Angel Di Maria nei tempi supplementari. Anche per questo scontro ci aspettiamo poche reti.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.67

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.