Tornano in campo i campioni in carica del campionato di calcio italiano, i nerazzurri dell’Inter che hanno dominato all’esordio col Monza, e ora saranno ospiti in Sardegna del Cagliari per la 2° giornata di Serie A. Pronostico Cagliari-Inter 30 agosto 2026.

Pronostico Cagliari-Inter 30 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Inter match valido per la 2° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter ha vinto ben nove delle ultime 10 gare contro il Cagliari in Serie A (1N), parziale in cui ha realizzato 26 reti, una media di 2.6 a partita. Il Cagliari ha perso tutte le ultime sei gare casalinghe contro l’Inter in Serie A (le ultime tre senza segnare) e solo contro una avversaria ha registrato più sconfitte interne consecutive nella competizione: contro la Juventus, otto tra il 2011 e il 2019.

Il Cagliari ha vinto le ultime tre gare di Serie A (nella prima giornata contro il Parma e due nel 2025/26); l’ultima volta che i rossoblù hanno registrato più successi consecutivi nel massimo campionato risale a ottobre 2012, quattro con Ivo Pulga in panchina.

L‘Inter non ha trovato il successo in quattro delle ultime sei trasferte dello scorso campionato (2V, 3N, 1P); in aggiunta, i nerazzurri non hanno vinto nella prima trasferta stagionale fuori casa negli ultimi due campionati, dopo che avevano trovato la vittoria in tutte le cinque precedenti (due delle quali proprio a Cagliari, 2019 e 2023).

Probabili Formazioni Cagliari-Inter

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zè Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Mendy, Fazzini. All. Pisacane

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu

Guida TV Calcio: dove vedere Cagliari-Inter?

Cagliari-Inter, domenica 30 agosto, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:00.

Migliori quote per Cagliari-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cagliari-Inter

L’Inter è la squadra che ha segnato più reti (160) contro il Cagliari in Serie A mentre solo il Milan (48) conta più vittorie contro i rossoblù rispetto ai nerazzurri nella competizione (47, come la Juventus).

PRONOSTICO: INTER OVER 2.5 GOL @2.90

Marcatori e Fantacalcio: i giocatori più interessanti per Cagliari-Inter

Alessandro Romano ha deciso con un gol la sua partita d’esordio con il Cagliari in Serie A – nell’era dei tre punti a vittoria, solo tre giocatori hanno trovato la rete in ciascuna delle loro prime due presenze con i sardi nella competizione: Pasquale Foggia nel 2007, Marco Borriello e Federico Melchiorri nel 2016.

Sono 12 le reti di Lautaro Martínez in 12 precedenti contro il Cagliari in Serie A; in tutta la storia della competizione, solo Francesco Totti (14) e Ciro Immobile (13) hanno realizzato più gol contro la squadra sarda.

Sia Hakan Çalhanoglu che Piotr Zielinski hanno trovato il gol alla prima giornata di questo campionato contro il Monza; solo un centrocampista dell’Inter è andato a segno in ciascuna delle prime due presenze stagionali in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Thiago Motta nel 2011/12.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (0-0-1, -1.00 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Contenuti Antepost Serie A 2026-2027

Vediamo anche i contenuti antepost in preparazione della nuova stagione di Serie A, con tutto quello che c’è da sapere sul campionato di calcio italiano, calendario, big match, formazioni, consigli per il fantacalcio e quote per le scommesse antepost.

CALENDARIO SERIE A 26-27

QUOTE SERIE A 26-27

TOP-FLOP CAMPIONATO (ANTEPOST)

PROBABILI FORMAZIONI (FANTACALCIO)

PRIMA GIORNATA SERIE A

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.