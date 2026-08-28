Il posticipo che chiude la 2° giornata di Serie A si gioca lunedì sera a Bergamo, con l’Atalanta a caccia di altri tre punti dopo il Sassuolo, con la Dea che sfiderà un altra squadra emiliana, il Bologna. Pronostico Atalanta-Bologna 31 agosto 2026

Pronostico Atalanta-Bologna 31 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Atalanta-Bologna match valido per la 2° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sette sfide contro l’Atalanta in Serie A (1N, 2P), dopo che aveva ottenuto appena un successo nei 14 confronti precedenti con la Dea nella competizione (2N, 11P). L’Atalanta è stata sconfitta in tre delle ultime quattro gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (1V), dopo una serie di imbattibilità di 11 incontri interni consecutivi contro i rossoblù nel torneo (8V, 3N).

Dopo il 2-1 contro il Sassuolo nella prima giornata, l’Atalanta può vincere ciascuna delle prime due gare stagionali in Serie A per la quinta volta nella sua storia. Maurizio Sarri ha vinto il primo incontro di Serie A alla guida dell’Atalanta; solo un tecnico nella storia della Dea è riuscito a trovare il successo in ciascuna delle prime due gare sulla panchina dei bergamaschi nel torneo: Giovanni Varglien nel settembre 1949.

Il Bologna, che ha perso contro la Lazio nella prima giornata di questo campionato, non ha trovato il successo in nessuna delle prime due gare stagionali in tre dei quattro precedenti tornei. Solo il Venezia (19) ha effettuato più conclusioni rispetto al Bologna (14) tra le squadre che non hanno trovato la rete nella prima giornata di questa Serie A. Dall’altra parte, l’Atalanta è la formazione che in generale ha subito più tiri avversari (22).

Probabili Formazioni Atalanta-Bologna

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Krstovic, Raspadori. All. Sarri

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Helland, Miranda; Odgaard, Moro, Ferguson; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco

Guida TV Calcio: dove vedere Atalanta-Bologna?

Atalanta-Bologna, lunedì 31 agosto, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:00.

Migliori quote per Atalanta-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Bologna

Il Bologna ha trovato solo un gol negli ultimi 13 primi tempi giocati contro l’Atalanta in Serie A (con Riccardo Orsolini il 9 gennaio 2023), periodo in cui comunque è riuscito a evitare la sconfitta in sette occasioni (4V, 3N).

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

Marcatori e Fantacalcio: i giocatori più interessanti per Atalanta-Bologna

Nessun giocatore ha segnato più gol da subentrato rispetto a Nikola Krstovic dall’inizio della scorsa Serie A: quattro, come Ché Adams e Tijjani Noslin. Dopo il centro contro il Sassuolo, può diventare in quarto giocatore dell’Atalanta a segno in ciascuna delle prime due gare stagionali della Dea nel massimo campionato dall’inizio di questo decennio, dopo Hans Hateboer (2020/21), Papu Gómez (2020/21) e Mateo Retegui (2024/25).

Tra i giocatori che hanno segnato almeno 70 gol nella storia della Serie A, Riccardo Orsolini è quello che ne ha realizzati di più in percentuale nel corso dei secondi tempi: il 68%, ben 51 su 75; infatti, tre dei quattri centri dell’attaccante del Bologna contro l’Atalanta nella competizione sono arrivati proprio dopo l’intervallo.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (0-0-1, -1.00 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Contenuti Antepost Serie A 2026-2027

Vediamo anche i contenuti antepost in preparazione della nuova stagione di Serie A, con tutto quello che c’è da sapere sul campionato di calcio italiano, calendario, big match, formazioni, consigli per il fantacalcio e quote per le scommesse antepost.

CALENDARIO SERIE A 26-27

QUOTE SERIE A 26-27

TOP-FLOP CAMPIONATO (ANTEPOST)

PROBABILI FORMAZIONI (FANTACALCIO)

PRIMA GIORNATA SERIE A

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.