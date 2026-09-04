La 3° giornata di Serie A si apre con l’anticipo di venerdì sera a Marassi dove il Genoa prova a sbloccarsi contro il sorprendente Como che ha iniziato la stagione della conferma con un pareggio a Udine e poi una vittoria a Napoli, e anche in questo turno di campionato giocherà in trasferta. Pronostico Genoa-Como 4 settembre 2026.

Pronostico Genoa-Como 4 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Genoa-Como match valido per la 3° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo aver vinto solo uno dei primi sei confronti contro il Genoa in Serie A (2N, 3P), il Como è rimasto imbattuto nelle quattro sfide più recenti contro il Grifone nel torneo (2V, 2N). Dopo aver mancato il successo in ciascuna delle prime quattro sfide in casa del Genoa in Serie A (1N, 3P) il Como ha vinto la più recente: 2-0 lo scorso 26 aprile.

Il Genoa ha perso le prime due partite di questa Serie A senza segnare e ha perso tre partite casalinghe consecutive tra lo scorso campionato e quello attuale, inclusa la sconfitta contro il Como dello scorso aprile.

Il Como punta a rimanere imbattuto nelle prime tre gare di una stagione di Serie A per la quinta volta nella sua storia. Il Genoa guida la Serie A con 20 recuperi offensivi in questa stagione, mentre il Como ne ha registrati 16, occupando la quinta posizione a pari merito con altre due squadre; tuttavia, il Como ha generato il doppio delle conclusioni in seguito a queste situazioni di gioco rispetto ai liguri (quattro contro due).

Probabili Formazioni Genoa-Como

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigård, Johan Vásquez; Ellertsson, D. Sow, Frendrup, Baldanzi, Mitaj; Vitinha, Lorenzo Colombo. Allenatore: D. De Rossi

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramon, T. Chalobah, Álex Valle; Luis Milla Jr., Da Cunha; Assane Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fàbregas

Guida TV Calcio: dove vedere Genoa-Como?

Genoa-Como, venerdì 4 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Genoa-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Genoa-Como

Nelle sfide tra Genoa e Como in Serie A, non è mai successo che una delle due formazioni abbia vinto due match di fila: dopo il successo per 2-0 al Ferraris del 26 aprile scorso, quindi, i lariani potrebbero diventare i primi a riuscirci anche se non ne siamo così convinti e una doppia chance sul grifone in casa con quota alla pari non ci sembra una follia.

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE 1X @2.00

Marcatori e Fantacalcio Genoa-Como

Da quando Daniele De Rossi siede sulla panchina del Genoa, Alessandro Marcandalli è il giocatore più impiegato in Serie A del Grifone: 2531 minuti suddivisi in 30 presenze (su 30 partite giocate dai rossoblù nella competizione in questo periodo temporale).

Tasos Douvikas del Como ha segnato in cinque trasferte consecutive in Serie A; l’ultimo giocatore a raggiungere una striscia di sei gare esterne di fila a segno nel massimo campionato è stato Victor Osimhen con il Napoli nel 2023.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (1-1-1, -0.20 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Contenuti Antepost Serie A 2026-2027

Vediamo anche i contenuti antepost in preparazione della nuova stagione di Serie A, con tutto quello che c’è da sapere sul campionato di calcio italiano, calendario, big match, formazioni, consigli per il fantacalcio e quote per le scommesse antepost.

CALENDARIO SERIE A 26-27

QUOTE SERIE A 26-27

TOP-FLOP CAMPIONATO (ANTEPOST)

PROBABILI FORMAZIONI (FANTACALCIO)

PRIMA GIORNATA SERIE A

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.