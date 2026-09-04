Un altro big match di questa interessante 3° giornata di Serie A si gioca a Torino, con la Juventus che ospita il Milan, due top team del campionato di calcio italiano che sperano di dare una svolta dopo una scorsa stagione deludente, e sembrano essere sulla strada giusta visto che sia bianconeri che rossoneri hanno vinto le prime 2 partite di campionato. Pronostico Juventus-Milan 6 settembre 2026.

Pronostico Juventus-Milan 6 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Juventus-Milan match valido per la 3° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei trasferte di Serie A contro la Juventus (2V, 3N) – registrando quattro clean sheet nel parziale (0.5 gol subiti in media a partita) – dopo una serie di ben nove sconfitte esterne consecutive contro i bianconeri a Torino (due reti concesse in media a gara).

Dopo i successi contro Frosinone e Parma, la Juventus, con Luciano Spalletti alla guida, può vincere le prime tre partite di Serie A per la seconda stagione consecutiva. Dopo i successi per 1-0 contro il Frosinone e 2-0 contro il Parma, la Juventus può registrare tre clean sheet nelle prime tre gare stagionali di Serie A per la seconda volta negli ultimi 10 anni.

Dopo i successi contro Torino e Venezia, il Milan può vincere tutte le prime tre gare di Serie A per la quarta volta nelle ultime sette stagioni, dopo che non ci era riuscito in nessuna delle precedenti 13. Dopo i successi contro Torino e Venezia, Ruben Amorim può diventare il quarto allenatore capace di vincere tutte le prime tre gare alla guida del Milan in Serie A, dopo Mario Sperone nel 1952, Giuseppe Viani nel 1956 e Luigi Bonizzoni nel 1958.

Probabili Formazioni Juventus-Milan

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Çelik; Douglas Luiz, Locatelli; F. Conceição, Nico Nico González, Boga; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Strahinja Pavlovic; Chukwueze, Yunus Musah, Modric, Bartesaghi; Rabiot, Aphadjo Cissè; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim

Guida TV Calcio: dove vedere Juventus-Milan?

Juventus-Milan, domenica 6 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Juventus-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juventus-Milan

Quattro delle ultime cinque sfide tra Juventus e Milan in Serie A sono terminate 0-0, tra cui le due più recenti. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime sei gare di Serie A contro il Milan. In 4 delle ultime 6 trasferte a Torino i rossoneri hanno tenuto la porta inviolata (0.5 gol subiti in media a partita nel parziale).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.73

Marcatori e Fantacalcio Juventus-Milan

Nico González ha preso parte a tre gol in quattro sfide casalinghe contro il Milan in Serie A (una rete e due assist). Dopo il centro contro il Parma, può andare a segno in due presenze consecutive in campionato per la prima volta da giugno 2024, con la maglia della Fiorentina.

Adrien Rabiot, che ha sia segnato che servito un assist nella precedente trasferta di questo campionato (contro il Torino), può diventare il primo giocatore di nazionalità sportiva non italiana nella storia della Serie A ad andare a segno nella sfida tra Juventus e Milan con entrambe le maglie (in generale, negli ultimi 10 anni ci sono riusciti riusciti Manuel Locatelli e Leonardo Bonucci).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (1-1-1, -0.20 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Contenuti Antepost Serie A 2026-2027

Vediamo anche i contenuti antepost in preparazione della nuova stagione di Serie A, con tutto quello che c’è da sapere sul campionato di calcio italiano, calendario, big match, formazioni, consigli per il fantacalcio e quote per le scommesse antepost.

CALENDARIO SERIE A 26-27

QUOTE SERIE A 26-27

TOP-FLOP CAMPIONATO (ANTEPOST)

PROBABILI FORMAZIONI (FANTACALCIO)

PRIMA GIORNATA SERIE A

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.