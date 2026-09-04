Pronostico Bologna-Sassuolo: FREE PICK sul derby emiliano della 3° giornata di Serie A del 6 settembre 2026

Pronostico Bologna-Sassuolo 6 settembre 2026
Pronostici Serie A
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4 Settembre 2026

Domenica alle ore 18:00 lo Stadio Dallara ospita il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, con i neroverdi di Aquilani che si sono sbloccati con primo successo sul Torino, mentre i felsinei hanno perso le prime 2 partite, senza segnare, e sperano di sbloccarsi in questa 3° giornata di Serie A. Pronostico Bologna-Sassuolo 6 settembre 2026.

Pronostico Bologna-Sassuolo 6 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Bologna-Sassuolo match valido per la 3° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei gare contro il Sassuolo in Serie A (3N, 3P), dopo che aveva perso quattro delle precedenti sei sfide contro questa avversaria nella competizione (1V, 1N). Dopo una serie di tre successi esterni consecutivi, il Sassuolo non ha vinto nessuna delle ultime tre trasferte contro il Bologna in Serie A (1N, 2P).

Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive tra lo scorso campionato e quello in corso, il Sassuolo ha vinto la gara più recente, 2-1 contro il Torino. Il Sassuolo non ha vinto nessuna delle ultime sette trasferte di Serie A (2N, 5P), perdendo tutte le tre più recenti.

Il Bologna ha perso senza segnare le prime due gare di questo campionato; solo una volta nella sua storia in Serie A non ha segnato nelle prime tre partite stagionali, nel 2018/19. 

Pronostico Bologna-Sassuolo 6 settembre 2026

Pronostico Bologna-Sassuolo 6 settembre 2026

Probabili Formazioni Bologna-Sassuolo

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Theate, Heggem, Juan Miranda; Odgaard, Pobega, L. Ferguson; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. Allenatore: Tedesco.

SASSUOLO (4-3-3): A. Muric; Van der Brempt, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Domenico Berardi, Sebastiano Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani

Guida TV Calcio: dove vedere Bologna-Sassuolo?

Bologna-Sassuolo, domenica 6 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:00.

Migliori quote per Bologna-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Bologna-Sassuolo
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.003.503.75
2.003.454.00
2.003.403.75
1.913.304.10
2.003.353.80

Le nostre scommesse su Bologna-Sassuolo

Il Bologna ha segnato in ognuna delle ultime 19 partite di Serie A contro il Sassuolo, solo contro la Lazio (20 tra il 1956 e il 1969) è riuscito a trovare la rete in più gare di fila nella sua storia nella competizione. Dopo le prime 2 partite a secco ci aspettiamo che il Bologna si sblocchi segnando la prima rete in campionato contro un Sassuolo che ha sì segnato 3 reti nelle prime 2 giornate, ma ne ha concesse altrettante. In 12 degli ultimi 14 confronto diretti entrambe le squadre sono andate a segno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.82

Marcatori e Fantacalcio Bologna-Sassuolo

Da inizio 2026 nessun difensore ha completato più cross su azione rispetto a Juan Miranda in Serie A (23, al pari di Giuseppe Pezzella); inoltre, tra i pari ruolo nel periodo nessuno ha creato più occasioni del giocatore del Bologna (40).

Domenico Berardi è il sesto giocatore capace di andare a segno in almeno 13 stagioni distinte con la stessa maglia in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Francesco Totti (23 con la Roma), Alessandro Del Piero (17 con la Juventus), Sergio Pellissier (16 con il Chievo), Daniele De Rossi (15 con la Roma) e Massimo Ambrosini (14 con il Milan).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (1-1-1, -0.20 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Contenuti Antepost Serie A 2026-2027

Vediamo anche i contenuti antepost in preparazione della nuova stagione di Serie A, con tutto quello che c’è da sapere sul campionato di calcio italiano, calendario, big match, formazioni, consigli per il fantacalcio e quote per le scommesse antepost. 

CALENDARIO SERIE A 26-27

QUOTE SERIE A 26-27

TOP-FLOP CAMPIONATO (ANTEPOST)

PROBABILI FORMAZIONI (FANTACALCIO)

PRIMA GIORNATA SERIE A

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