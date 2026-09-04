La partita più attesa della 3° giornata di Serie A è certamente quella di sabato a San Siro dove andrà in scena lo scontro tra le ultime vincitrici di uno scudetto e le due favorite anche per il titolo 2026-2027, anche se i nerazzurri si presentano molto meglio e sono nettamente favoriti in quota sui partenopei di Allegri. Pronostico Inter-Napoli 5 settembre 2026.

Pronostico Inter-Napoli 5 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Inter-Napoli match valido per la 3° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter è la seconda squadra che ha vinto più partite (70V, 42N, 48P) e che ha segnato più reti (229) contro il Napoli in Serie A. Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide contro l’Inter in campionato (1V, 4N). Inter e Napoli hanno pareggiato ciascuno degli ultimi tre confronti al Meazza in Serie A.

L‘Inter punta a vincere le prime tre partite di questa Serie A, un traguardo che non raggiunge dalla stagione 2023/24; i nerazzurri potrebbero inoltre segnare almeno sei gol nelle prime tre giornate per l’ottavo anno consecutivo.

Napoli e Inter guidano la Serie A 2026/27 per numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area, rispettivamente con 13 e 11. Entrambe le formazioni confermano il trend della scorsa stagione, che aveva visto l’Inter chiudere al primo posto (165) e il Napoli al terzo (124), con la Juventus inserita tra le due (139).

Probabili Formazioni Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, A. Bastoni; Andy Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Federico Dimarco; Lautaro Martinez, Francesco Pio Esposito. Allenatore: Chivu

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Zambo Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Allegri

Guida TV Calcio: dove vedere Inter-Napoli?

Inter-Napoli, sabato 5 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Inter-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inter-Napoli

Dopo una serie di quattro sfide consecutive senza reti tra il 2016 e il 2018, l’Inter ha segnato in tutti gli ultimi 16 incroci contro il Napoli in Serie A. Il Napoli ha perso 51 trasferte contro l’Inter in Serie A (9V, 20N), più che contro ogni altra squadra; quella nerazzurra è anche l’avversaria contro cui i partenopei hanno concesso più reti in trasferta nel massimo campionato (148).

PRONOSTICO: GOL SI @2.00

Marcatori e Fantacalcio Inter-Napoli

Hakan Çalhanoglu ha partecipato a sei gol (cinque reti, un assist) nelle sue nove sfide di Serie A contro il Napoli con la maglia dell’Inter, dopo non aver mai né segnato né fornito passaggi vincenti nei cinque precedenti incroci contro i partenopei con il Milan. Il centrocampista nerazzurro ha già trovato il gol nelle prime due giornate di questo campionato e punta a diventare il primo centrocampista dell’Inter a segnare in ciascuna delle prime tre gare stagionali di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

L’Inter è una delle tre squadre, insieme a Torino e Sassuolo, contro cui Rasmus Højlund non ha partecipato ad alcun gol in tre presenze in Serie A; tuttavia, l’attaccante ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime cinque gare di campionato (tre gol, due assist), eguagliando il bottino ottenuto nelle precedenti 18 partite nella competizione.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (1-1-1, -0.20 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Contenuti Antepost Serie A 2026-2027

Vediamo anche i contenuti antepost in preparazione della nuova stagione di Serie A, con tutto quello che c’è da sapere sul campionato di calcio italiano, calendario, big match, formazioni, consigli per il fantacalcio e quote per le scommesse antepost.

CALENDARIO SERIE A 26-27

QUOTE SERIE A 26-27

TOP-FLOP CAMPIONATO (ANTEPOST)

PROBABILI FORMAZIONI (FANTACALCIO)

PRIMA GIORNATA SERIE A

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.