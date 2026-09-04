Quella di lunedì alle ore 18:30 in Sardegna, per la 3° giornata di Serie A, è già una partita importante e sparti acque per due formazioni che puntano alla salvezza e che hanno iniziato il campionato nello stesso modo, con una vittoria all’esordio, seguita da una sconfitta. Pronostico Cagliari-Lecce 7 settembre 2026.

Pronostico Cagliari-Lecce 7 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Cagliari-Lecce match valido per la 3° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Parziale in equilibrio nelle ultime 11 sfide di Serie A tra Cagliari e Lecce, con tre successi a testa e cinque pareggi; tuttavia, i rossoblù hanno vinto due delle tre gare più recenti contro i giallorossi (1P). Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte contro il Cagliari (2V, 2N).

Il Cagliari ha perso quattro delle ultime sette gare casalinghe in campionato (3V), dopo che era rimasto imbattuto in sei delle otto precedenti (3V, 3N). Il Cagliari ha iniziato questo campionato con una vittoria (contro il Parma) e una sconfitta (contro l’Inter); l’ultima volta che non ha pareggiato nessuna delle prime tre gare stagionali in Serie A risale al 2019/20.

Il Lecce ha vinto tutte le ultime tre trasferte di Serie A (due nel 2025/26 e una nel torneo in corso); solo nel febbraio 2004 è riuscito a centrare quattro successi esterni consecutivi nella sua storia nella competizione. Cagliari (39.8%) e Lecce (41.3%) sono le due squadre che hanno registrato la percentuale più bassa di duelli vinti nelle prime due giornate di questa Serie A.

Probabili Formazioni Cagliari-Lecce

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Alessandro Romano, Fazzini; D. Maldini, Paul Mendy. Allenatore: Pisacane

LECCE (3-5-2): W. Falcone; Tiago Gabriel, K. Gaspar, Siebert; D. Veiga, L. Coulibaly, Ivan Ilic, Gorter, Gallo; Pierotti, Stulic. Allenatore: E. Di Francesco

Guida TV Calcio: dove vedere Cagliari-Lecce?

Cagliari-Lecce, lunedì 7 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Cagliari-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Cagliari-Lecce

Il Lecce è la squadra che ha subito più tiri nello specchio nelle prime due giornate di questa Serie A (15); dall’altra parte, il Cagliari è la formazione che ha subito meno gol (uno) rispetto agli Expected Goals contro (4.42), con uno scarto a favore di 3.42 reti.

PRONOSTICO: OVER 2.0 @1.80

Marcatori e Fantacalcio Cagliari-Lecce

Adam Obert, che ha segnato il suo unico gol in Serie A il 19 gennaio 2025 contro il Lecce, è il secondo difensore per numero di cross su azione effettuati nelle prime due giornate di questo campionato (otto), dietro solo a Federico Dimarco (10) e a pari merito con Brooke Norton-Cuffy (otto).

Olaf Gorter e Tiago Gabriel sono andati entrambi a segno nella prima giornata di questo campionato contro il Venezia; l’unico giocatore del Lecce che ha trovato la rete in ciascuna delle prime due presenze fuori casa in una stagione di Serie A negli ultimi 20 anni è stato Nikola Krstovic nel 2023/24.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (1-1-1, -0.20 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Contenuti Antepost Serie A 2026-2027

Vediamo anche i contenuti antepost in preparazione della nuova stagione di Serie A, con tutto quello che c’è da sapere sul campionato di calcio italiano, calendario, big match, formazioni, consigli per il fantacalcio e quote per le scommesse antepost.

CALENDARIO SERIE A 26-27

QUOTE SERIE A 26-27

TOP-FLOP CAMPIONATO (ANTEPOST)

PROBABILI FORMAZIONI (FANTACALCIO)

PRIMA GIORNATA SERIE A

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.