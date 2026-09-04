Tra le partite del sabato di 3° giornata di Serie A più interessanti c’è lo scontro del Franchi a Firenze, dove la Fiorentina di Grosso cerca di uscire da una partenza da incubo in campionato, e sfiderà un Torino che a sua volta ha iniziato il nuovo anno con un doppio ko. Pronostico Fiorentina-Torino 5 settembre 2026.

Pronostico Fiorentina-Torino 5 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Fiorentina-Torino match valido per la 3° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina è la squadra contro cui il Torino ha vinto più partite nella sua storia in Serie A: 50 su 154 sfide (54N, 50P). L’ultima vittoria granata contro i toscani in campionato, tuttavia, risale al 21 gennaio 2023. La Fiorentina è rimasta imbattuta in 35 delle ultime 36 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (19V, 16N). Fiorentina e Torino hanno pareggiato ciascuno degli ultimi tre confronti in Serie A.

La Fiorentina ha perso entrambe le prime due partite giocate in questa Serie A con un parziale complessivo di 0-7 e solo una volta nella propria storia ha incassato tre sconfitte in ciascuna delle prime tre gare stagionali disputate nel massimo campionato: nel 1935/36, quando subì sette reti e ne segnò solo una nelle prime tre giornate.

Dopo le due sconfitte per 1-2 contro Milan e Sassuolo, il Torino potrebbe perdere ciascuna delle prime tre gare stagionali in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo 2002/03 e 2020/21; in quest’ultimo caso con Marco Giampaolo in panchina. In quell’occasione, una delle tre sfide fu proprio contro la Fiorentina al Franchi (0-1).

Probabili Formazioni Fiorentina-Torino

FIORENTINA (4-3-2-1): de Gea; Álex Jiménez, Drăgusin, Viery, Valdepeñas; C. Ndour, Oulai, Arthur Atta; A. Njie, Mastantuono; Mateo Pellegrino. Allenatore: F. Grosso

TORINO (3-4-2-1): Lucas Perri; Comuzzo, Saul Coco, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Ché Adams; Giovanni Simeone. Allenatore: Abate

Guida TV Calcio: dove vedere Fiorentina-Torino?

Fiorentina-Torino, sabato 5 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Fiorentina-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Torino

Il Torino ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte in Serie A (2N, 7P). Da inizio 2026, tra le squadre attualmente nel massimo campionato italiano il Toro è quella che ha incassato il maggior numero di sconfitte esterne nel torneo (sette, appunto). Fiducia nel primo successo dei viola di Grosso.

PRONOSTICO: VITTORIA FIORENTINA @1.97

Marcatori e Fantacalcio Fiorentina-Torino

Il Torino è la squadra contro cui Mateo Pellegrino ha segnato il maggior numero di gol in carriera in Serie A: cinque (almeno due in più che contro qualsiasi altra formazione) in sole tre partite, incluse le sue prime due reti nel torneo – doppietta l’8 marzo 2025 con la maglia del Parma, nel 2-2 del Tardini.

Assieme a Saúl Coco e Nikola Vlasic, Kian Fitz-Jim è stato uno dei soli tre giocatori di movimento del Torino sempre in campo nelle prime due giornate di questa Serie A. Nei 180′ disputati fino ad ora in campionato, l’olandese è stato il giocatore granata che ha recuperato più possessi (10), effettuato più passaggi nella metà campo avversaria (50), creato più occasioni (quattro), completato più dribbling (sei, il 100% di quelli tentati) e, in generale, nessun compagno ha vinto più duelli di lui (11, al pari di Pietro Comuzzo).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (1-1-1, -0.20 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Contenuti Antepost Serie A 2026-2027

Vediamo anche i contenuti antepost in preparazione della nuova stagione di Serie A, con tutto quello che c’è da sapere sul campionato di calcio italiano, calendario, big match, formazioni, consigli per il fantacalcio e quote per le scommesse antepost.

CALENDARIO SERIE A 26-27

QUOTE SERIE A 26-27

TOP-FLOP CAMPIONATO (ANTEPOST)

PROBABILI FORMAZIONI (FANTACALCIO)

PRIMA GIORNATA SERIE A

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.