Pronostico Roma-Atalanta: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 3° giornata Serie A del 05-09-2026

Pronostico Roma-Atalanta 5 settembre 2026
Pronostici Serie A
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4 Settembre 2026

Sabato sera allo Stadio Olimpico va in scena un altra sfida molto interessante di questa bella 3° giornata di Serie A, con Gasperini che con la Roma ospita la sua ex Atalanta di Sarri (altro ex) in uno scontro tra due formazioni che hanno iniziato il campionato con 2 successi a testa. Pronostico Roma-Atalanta 5 settembre 2026.

Pronostico Roma-Atalanta 5 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Roma-Atalanta match valido per la 3° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Atalanta è imbattuta nelle ultime otto sfide di Serie A contro la Roma (6V 2N), la striscia di imbattibilità più lunga mai registrata dai bergamaschi contro i giallorossi nella competizione. Dopo aver ottenuto otto vittorie casalinghe consecutive contro l’Atalanta tra il 2005 e il 2014, la Roma ha vinto solo una delle ultime 12 sfide interne di Serie A contro i bergamaschi (6N, 5P).

La Roma ha iniziato la stagione di Serie A con due vittorie per 4-0; nella storia del massimo campionato, solo l’Inter nel 1933/34 e il Napoli nel 2020/21 avevano esordito con almeno otto gol fatti e zero subiti nelle prime due giornate.

L’Atalanta ha vinto le prime due partite di questa Serie A e punta a ottenere tre successi nelle prime tre gare stagionali, un traguardo raggiunto dal club bergamasco solo nella stagione 2020/21. Anche Maurizio Sarri ci è riuscito in una sola precedente occasione, nel 2017/18 sulla panchina del Napoli.

Pronostico Roma-Atalanta 5 settembre 2026

Pronostico Roma-Atalanta 5 settembre 2026

Probabili Formazioni Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ndicka, G. Mancini, Hermoso; N. Molina, Manu Koné, Cristante, Wesley França; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Thomas Kristensen, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gianluca Gaetano, Éderson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Allenatore: Sarri

Guida TV Calcio: dove vedere Roma-Atalanta?

Roma-Atalanta, sabato 5 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:00.

Migliori quote per Roma-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Roma-Atalanta
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.703.755.00
1.723.455.30
1.723.754.80
1.703.505.25
1.733.804.65

Le nostre scommesse su Roma-Atalanta

In questa Serie A, la Roma ha subito 16 tiri, un dato inferiore soltanto a quello della Juventus (15) e a pari merito con il Bologna; al contrario, l’Atalanta ne ha concessi 38, un numero superato in campionato solo da Frosinone (45) e Cagliari (44).

PRONOSTICO: ROMA OVER 14.5 TIRI TOTALI @1.92

Marcatori e Fantacalcio Roma-Atalanta

Marten de Roon (340 partite all’Atalanta in campionato) ha raggiunto 270 presenze in Serie A sotto la guida di Gian Piero Gasperini; solo Gaetano Scirea con Giovanni Trapattoni (292) e Ivano Blason con Nereo Rocco (277) hanno collezionato più presenze con un singolo allenatore nella storia del massimo campionato.

Donyell Malen ha segnato 19 gol nelle sue prime 20 presenze in Serie A; nella storia del massimo campionato, solo Gunnar Nordahl e José Altafini hanno raggiunto quota 20 reti in appena 20 partite, mentre per quanto riguarda la Roma, il più rapido a tagliare questo traguardo è stato Pedro Manfredini (nel 1960, 20 gol nelle prime 26 gare).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (1-1-1, -0.20 unità)
Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣
Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌
Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Contenuti Antepost Serie A 2026-2027

Vediamo anche i contenuti antepost in preparazione della nuova stagione di Serie A, con tutto quello che c’è da sapere sul campionato di calcio italiano, calendario, big match, formazioni, consigli per il fantacalcio e quote per le scommesse antepost.

CALENDARIO SERIE A 26-27

QUOTE SERIE A 26-27

TOP-FLOP CAMPIONATO (ANTEPOST)

PROBABILI FORMAZIONI (FANTACALCIO)

PRIMA GIORNATA SERIE A

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