Il posticipo che lunedì sera chiude la 3° giornata di Serie A si gioca in Friuli con l’Udinese che ha iniziato bene il campionato con 4 punti in 2 giornate, ma la Lazio di Gattuso ha fatto anche meglio con 2 vittorie su 2 ad archiviare la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia. Pronostico Udinese-Lazio 7 settembre 2026.

Pronostico Udinese-Lazio 7 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Udinese-Lazio match valido per la 3° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Udinese è rimasta imbattuta in otto delle ultime 10 gare di Serie A contro la Lazio (2V, 6N), terminando in equilibrio con la X tutte le tre più recenti. La Lazio ha segnato 17 gol nelle ultime 12 sfide contro l’Udinese in Serie A, in un parziale in cui ha ottenuto solo tre vittorie (6N, 3P). La Lazio è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 trasferte contro l’Udinese in Serie A, trovando il successo in ben otto occasioni (4N).

L’Udinese ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe in Serie A (2N, 3P), nonostante nel parziale abbia subito solo quattro gol, rimanendo tuttavia a secco di reti segnate in ben quattro di questi incontri. Dopo il pareggio contro il Como e il successo contro il Monza, l’Udinese può rimanere imbattuta nelle prime tre gare stagionali in Serie A per la terza stagione consecutiva

La Lazio ha vinto le prime due gare stagionali di Serie A segnando solo due gol per la prima volta nella sua storia nella competizione. I biancocelesti hanno trovato il successo in ciascuna delle prime tre partite di un singolo massimo campionato solo nel 1974/75 e nel 2012/13.

Probabili Formazioni Udinese-Lazio

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Hassane Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; K. Davis. Allenatore: Runjaic

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Kenneth Taylor, Belahyane, Frattesi; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. Allenatore: Gattuso

Guida TV Calcio: dove vedere Udinese-Lazio?

Udinese-Lazio, lunedì 7 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:00.

Migliori quote per Udinese-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Udinese-Lazio

Considerando la qualità dei tiri nello specchio subiti secondo il modello degli Expected Goals di Opta, solo l’Hull City (1.9) ha concesso più Expected Goals on Target rispetto alla Lazio (1.6) tra le squadre che non hanno ancora subito gol nei cinque grandi campionati europei in corso. Dopo 6 sfide consecutive con entrambe le squadre a segno, questo sembra lo scontro diretto perfetto per interrompere questa striscia tra Lazio ed Udinese, con un gol no.

PRONOSTICO: GOL NO @1.82

Marcatori e Fantacalcio Udinese-Lazio

Hassane Kamara ha trovato la rete sia contro il Como alla prima giornata che contro il Monza alla seconda; l’ultimo giocatore dell’Udinese che ha segnato in ciascuna delle prime tre presenze in una stagione di Serie A è stato Antonio Di Natale, nel 2011/12.

L’Udinese è la squadra contro cui Davide Frattesi ha realizzato più gol in Serie A: cinque, almeno tre in più rispetto a ogni altra avversaria. A segno nelle prime due gare con Lazio, può diventare il secondo giocatore a trovare la rete in ciascuna delle prime tre presenze in biancoceleste nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Mauro Zárate nel 2008/09.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (1-1-1, -0.20 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Contenuti Antepost Serie A 2026-2027

Vediamo anche i contenuti antepost in preparazione della nuova stagione di Serie A, con tutto quello che c’è da sapere sul campionato di calcio italiano, calendario, big match, formazioni, consigli per il fantacalcio e quote per le scommesse antepost.

CALENDARIO SERIE A 26-27

QUOTE SERIE A 26-27

TOP-FLOP CAMPIONATO (ANTEPOST)

PROBABILI FORMAZIONI (FANTACALCIO)

PRIMA GIORNATA SERIE A

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.