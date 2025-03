Finalmente l’attesa è finita e nel fine settimana scende in pista anche la Formula 1 per il primo gran premio della stagione 2025, il GP Australia da Melbourne con il debutto in rosso di Lewis Hamilton che però parte dietro a Lando Norris e a Max Verstappen (ma anche al compagno di scuderia Leclerc) nelle quote). Pronostici F1 GP Australia 2025.

Formula 1: i protagonisti del weekend a Melbourne

Finalmente si parte, nel weekend inizia la stagione 2025 di Formula 1, una stagione con tante novità, in alcuni aspetti tecnici (ali flessibili su tutti) ma anche nelle lineup dei vari team (chiaramente Hamilton in Ferrari ruba la scena) e con ben 6 rookie al via in griglia, e un Franco Colapinto scalpitante, che per molti potrà subentrare a stagione in corso, proprio al posto di uno dei 6 rookie, Dohan. Abbiamo comunque già parlato di team, piloti, quote e scommesse antepost, novità, tracciati ed anteprime, negli articoli dei giorni scorsi, qui andiamo entriamo nel vivo, ed entriamo davvero in pista con l’esordio a Melbourne ma puoi recuperare qui sotto i contenuti pre stagionali se te li sei persi:

ANTEPRIMA E SCOMMESSE ANTEPOST

CALENDARIO E QUOTE COMPLETO

LE MONOPOSTO F1 2025

TEAM E PILOTI

HAMILTON IN FERRARI

Tornando alla gara d’apertura di questa F1 2025, dall’Albert Park di Melbourne per il Gran Premio d’Australia 2025, si parte con la McLaren monoposto da battere, anche in virtù di quanto visto nei test delle scorse settimane, e dalle quote che favoriscono Lando Norris sia per la gara, sia in antepost per la vittoria del mondiale piloti, dopo che lo scorso anno il team ha riportato a Woking il titolo costruttori che mancava da tanti anni, anche con il prezioso aiuto del compagno di scuderia, Oscar Piastri, che qui è alla gara di casa.

La principale avversaria potrebbe essere la Ferrari, con Charles Leclerc confermato, e con l’arrivo di Lewis Hamilton al posto di Carlos Sainz, passato in Williams (e che lo scorso anno vinse qui con la Ferrari). Abbiamo parlato tantissimo dell’arrivo del Re Nero a Maranello, e di cosa potrà fare la SF-25, punti di forza, punti deboli e dubbi, ora sarà la pista a parlare.

A difendere il titolo piloti c’è però sempre Max Verstappen, che va tenuto ovviamente in considerazione. Al suo fianco non c’è più Perez, che dopo un paio di stagioni disastrose, è stato sostituito da Liam Lawson, un nome che non fa impazzire per una Red Bull che in realtà già nella seconda parte della passata stagione ha faticato tantissimo, vincendo grazie al bottino fatto nella prima parte, e per stessa ammissione del campione olandese, anche per il 2025 la RB parte con molti difetti e indietro sulle prime.

Abbiamo detto dei tanti rookie, 6, al via in griglia in questo 2025, tra loro Kimi Antonelli, pilota italiano di belle speranze, che farà il suo esordio direttamente su un top-team, la Mercedes, che in questa stagione potrebbe sorprendere e giocarsela alla pari con le altre big, anche se il primo pilota rimane l’inglese George Russell.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Australia?

Levataccia per seguire il GP australiano. Si parte venerdì 14 marzo alle 02:30 con le Prove Libere 1, seguite poi dalle Prove Libere 2 alle 06:00.

Sabato 15 marzo, si ritorna in pista alle 02:30 con le Prove Libere 3, mentre alle 06:00 le Qualifiche che definiranno la griglia di partenza.

Domenica 16 marzo alle 05:00 si spegneranno i semafori che daranno al via la gara Gran Premio d’Australia.

La diretta TV sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207), mentre la differita sarà su TV8 (qualifiche alle 13:30 e gara alle 14:00).

Venerdì 14 marzo

Ore 2.30 Prove libere 1 a Melbourne (Australia) – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 6.00 Prove libere 2 a Melbourne (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 15 marzo

Ore 2.30 Prove libere 3 a Melbourne (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 6.00 Qualifiche a Melbourne (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 16 marzo

Ore 5.00 Gara a Melbourne (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

GP Australia: circuito, record, pneumatici, meteo

Circuito. Il circuito dell’Albert Park era già attivo negli anni ’50 ma dal 85 al 96 il GP australiano si correva. sul tracciato cittadino di Adelaide. Nel 1996 il Circus si sposta qui a Melbourne, e il tracciato rivide alcune delle curve originali, con lo scopo di diminuire la velocità, e vennero costruiti dei nuovi box.

Caratteristiche Tecniche. Senso di marcia: orario. Distanza a giro: 5,303 km. Numero di curve: 16, dieci a destra e sei a sinistra. Carico Aerodinamico: Alto. Velocità Massima: 310 km/h. Possibilità di Safety Car: 50%. Possibilità di sorpasso: Difficile. Freni: Hard. Numero Frenate: 9. Frenata più Impegnativa: la seconda staccata, alla curva 3.

Record Albert Park:

Giro prova: 1:15.915 – M Verstappen – Red Bull – 2024

Giro gara: 1:19.813 – C Leclerc – Ferrari – 2024

Distanza: 1h20:26.843 – C Sainz– Ferrari – 2024

Vittorie pilota: 4 – M Schumacher

Vittorie team: 11 – McLaren

Pole pilota: 8 – L Hamilton

Pole team: 10 – McLaren

Migliori giri pilota: 6 – K Raikkonen

Migliori giri team: 9 – Ferrari

Podi pilota: 10 – L Hamilton

Podi team: 28 – Ferrari

Pneumatici. Le scelte delle mescole di Pirelli in vista di Albert Park.

Meteo. La situazione attuale in Australia non è affatto delle migliori. In questo inizio settimana infatti, l’isola è stata colpita dal Ciclone Alfred, che non si è risparmiato alcuni danni alle abitazioni. Il ciclone, classificato di Categoria 2, che porta con sé piogge intense, venti forti e il rischio di grandi alluvioni, ha colpito la zona Nord dell’isola. Secondo gli esperti non dovrebbe colpire la città di Melbourne, che dista circa 1300 km dall’epicentro. La tempesta sembra non spostarsi nella parte sud del paese. Venerdì il meteo sembra buono. Le temperature si aggireranno dai 25 ai 30° senza nuvole ne rischio precipitazioni. Sabato le temperature saliranno molto; il termometro potrebbe sfiorare i 35°, con picchi anche di 40°, condizioni non facili per i piloti che scenderanno in pista per disputare la sessione di qualifiche. Domenica, giorno del GP, le condizioni sembrano cambiare nettamente. Dal sole e temperature estive, ci sarà un calo di oltre 10°. Il termometro oscilla tra i 25 e i 27°, con rischio pioggia per l’ora dello spegnimento del semaforo

Quote Gran Premio di Formula 1

Nelle quote del primo GP dell’anno sono subito la McLaren e Lando Norris i grandi favoriti. Secondo i bookmakers come Sisal e Snai infatti, la vittoria del pilota inglese nella gara di domenica è offerta @2.50. Seguono Verstappen, il campione del mondo in carica, e Charles Leclerc, che si giocano rispettivamente a quota @4.00 e @4.50. Più indietro Lewis Hamilton in lavagna @7.00.

Il pilota di casa, Oscar Piastri, seconda guida McLaren, è invece bancato @9.00, con George Russell a quota 16.00 e il suo compagno in Mercedes, l’italiano Kimi Antonelli, all’esordio in Formula 1, @41.00 nel suo primo gran premio.

Pronostici F1 GP Australia 2025: le nostre scommesse

Lo scorso anno la Ferrari vinse, ma con Sainz. Per questo avvio stagionale diamo fiducia ancora alla Ferrari. C’è l’esordio di Lewis Hamilton, ma noi puntiamo su Charles Leclerc offerto in quota alla pari su Eurobet per il piazzamento sul podio. Le McLaren forse sono avanti, ma Charles potrà battagliate con Piastri, e anche con Norris speriamo. Le Mercedes hanno un ottimo Russell, ma Antonelli è un rookie mentre le Red Bull sembrano avere problemi e Lawson non ci convince, anche se escludere Max dal podio (e anche dalla vittoria di gara in realtà) è una follia, ma un posticino tra i primi 3 per Leclerc ci sta, soprattutto con quota alla pari.

Visto che siamo alla prima di F1, e che con la MotoGP siamo fermi con le scommesse, in attesa delle quote (anche se abbiamo già analizzato il secondo GP della stagione, in Argentina, qui, con tutte le info e alcuni consigli utili anche per il betting), abbiamo deciso di consigliarvi un altro pilota per questo debutto a Melbourne, ovvero Carlos Sainz alla prima in Williams, non tanto perchè ha vinto lo scorso anno qui, ma perchè se avete letto la nostra anteprima vediamo al Williams potenzialmente come 5° forza, Sainz è un ottimo pilota e nei test pre-stagionali oltre al giro secco più veloce, ha avuto anche il 5° miglior ritmo gara. Una top-8 tra qualifiche e gara ci sta, con queste quote ci basta prenderne una per fare profitto, ma perchè no tutte e due? Non è una cosa impossibile, anche se vi consigliamo di dividere la puntata su queste giocate, e la pick principale rimane il podio di Leclerc discusso prima.

🏎F1 GP AUSTRALIA

Podio: LECLERC SI @2.00

Piazzamento Top 8 Qualifica: SAINZ @3.00

Piazzamento Top 8 Gara: SAINZ @2.50

Altri contenuti e giocate, con aggiornamenti per tutto il weekend di gara, in esclusiva nel nostro canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.