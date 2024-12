Si torna in campo da venerdì 13 a lunedì 16 dicembre con la 16° giornata di Serie A che abbiamo analizzato con probabili formazioni, statistiche e consigli per le scommesse su tutte le partite, in un click, e con una Multipla quota @5.50 sul campionato di calcio italiano. Pronostici Serie A giornata 16.

Pronostici Serie A giornata 16: analisi e formazioni di tutte le partite

Abbiamo analizzato tutte le partite di questa 16° giornata di Serie A con statistiche, news, probabili formazioni, migliori quote e ovviamente anche tanti consigli per le scommesse gratuite sul calcio.

EMPOLI-TORINO

CAGLIARI-ATALANTA

UDINESE-NAPOLI

JUVENTUS-VENEZIA

LECCE-MONZA

BOLOGNA-FIORENTINA

PARMA-VERONA

COMO-ROMA

MILAN-GENOA

LAZIO-INTER

Multipla Serie A 16° giornata; schedina quota @5.50

Per questo turno abbiamo selezionato solo tre partite per una schedina piccolina, ma comunque ben quotata con la Multipla @5.50 volte la posta.

MULTIPLA SERIE A 16a GIORNATA @5.50

Lecce-Monza: UNDER 2.5

Milan-Genoa: GOL NO

Lazio-Inter: 2° TEMPO CON PIU GOL

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.