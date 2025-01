Rubrica dedicata alla Serie A con le probabili formazioni e le migliori statistiche per le scommesse su tutti i match del campionato di calcio in programma, con Multipla in quota @6.30. Pronostici Serie A giornata 23.

Pronostici Serie A giornata 23: probabili formazioni e statistiche

Vediamo le probabili formazioni e le statistiche più interessanti su tutte le partite della 23° giornata di Serie A, in campo dal 31 gennaio al 3 febbraio 2025.

PARMA-LECCE

MONZA-VERONA

UDINESE-VENEZIA

ATALANTA-TORINO

BOLOGNA-COMO

JUVENTUS-EMPOLI

FIORENTINA-GENOA

MILAN-INTER

ROMA-NAPOLI

CAGLIARI-LAZIO

Multipla Serie A 23° giornata: Schedina quota @6.30

Dopo aver sfiorato la 3° cassa con le multiple delle ultime 5 giornate, ci riproviamo abbassando un po la quota per questo turno, con 5 selezioni per la 23° giornata di Serie A per una schedina @6.30, dopo che la settimana scorsa non abbiamo incassato solo per un misero gol del Monza. Capita, queste sono le multiple, e vi raccomandiamo sempre di mettere stake minimi su questa tipologia di giocata.

MULTIPLA SERIE A 23° GIORNATA @6.31

Udinese-Venezia: 1

Fiorentina-Genoa: 1

Juventus-Empoli: 1

Milan-Inter: X2

Roma-Napoli: UNDER 3.5

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.